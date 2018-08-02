貿易衝突降溫，俄羅斯蓄勢待發

根據 MarketWatch 分析報導，一名川普政府高官週日說，美國將立即與歐盟展開協商，期望能就農產品與能源產品，達成貿易協定，立刻進行實際銷售，以賣出更多黃豆，牛肉與液化天然氣至歐洲國家。 新聞來源: 鉅亨網 2018-7-30

歐盟委員會主席容克出訪美國期間，歐盟與美國達成避免貿易戰的共識，雙方可望就減少關稅及貿易壁壘展開更多合作。不只美歐間貿易戰風險降低，根據彭博社報導，美國與中國也正嘗試重啟雙方高層談判，以避免貿易衝突升溫。美國與墨西哥對於北美自由貿易協議的談判也傳出好消息，先前對於全球爆發貿易戰的擔憂似乎過度，未來全球經濟成長可能優於投資人的悲觀預期。

1. 貿易戰風險降低，全球需求可望增加

貿易指標轉佳，有利原油需求

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/8/1。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

花旗全球驚奇指數於 6 月中觸底後（衡量全球經濟數據好壞），便慢慢回升，儘管目前離高點仍有距離，但全球經濟數據已擺脫谷底並緩緩轉佳。若貿易衝突放緩、貿易壁壘減少，全球貿易與經濟成長可望攜手加快。考量到目前投資人高估貿易戰爆發的機率並低估全球需求，加上中國宣佈將增加財政刺激來穩定經濟成長，中國下半年基礎建設支出有機會再度升高，高於預估的全球經濟成長及需求是油價最大支撐。

2. 油價上漲，俄羅斯政府賺飽飽

俄羅斯財政收入跟隨油價走高

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/8/1。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

身為全球主要原油生產國（截至 6 月，俄羅斯每日原油產量為 1,107 萬桶），油價的變化左右俄羅斯政府財政收入。布蘭特油價近一年漲幅高達 41%，俄羅斯政府近一年財政收入也從 14.3 兆盧布增加至 15.8 兆盧布，俄羅斯政府荷包滿滿。若油價能維持於每桶 70 至 80 美元之間，俄羅斯今年財政收入有機會突破 18 兆盧布，較去年增加近 3 兆盧布，幫助俄羅斯重回久違的財政盈餘（2011 年以來，首次回到財政盈餘）。

3. 俄羅斯有雙盈餘，匯率貶值風險較低

一般而言，新興市場最擔心的就是資本外流，而同時遭遇財政赤字（財政收入低於財政支出，政府債務增加）及經常帳赤字（商品及勞務進口金額大於出口金額，淨國外財富減少）的國家，最容易因為資本外流而引起匯率貶值。油價大漲不只推高俄羅斯政府財政收入，原油出口金額也跟隨增加（從去年 5 月的 385 億美元升高至今年 5 月的 498 億美元），俄羅斯今年可望擺脫過往的財政赤字，並迎來財政盈餘及經常帳盈餘，表現優於其他金磚國家，未來資金流入並同步推升俄羅斯匯率與股市的機率高。

財政、經常帳雙盈餘，俄羅斯稱霸金磚國家

資料來源：Bloomberg，此處數值皆為 2018 年預估值，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/8/1。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

股價合理、企業獲利佳，俄羅斯基金亮眼

目前俄羅斯股市本益比為 7.4 倍，與過去 10 年平均持平，預估未來一年每股盈餘年增率為 16.9%，股市基本面無虞。加上改善的財政赤字與更優異的經常帳盈餘，未來匯率貶值風險較低。俄羅斯是偏好新興市場單一國家基金投資人的首選，投資人可視自身風險承受度將俄羅斯基金納入投資組合中。

鉅亨精選基金

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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