【台新投信】科技股仍是成長的重要引擎 Q4勝率高

代表科技股的那斯達克指數受到部分科技龍頭財報欠佳，近期震盪較大，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，短線市場下行風險仍在，主要仍受到財測風險與評價下修的影響。根據已公布財報，科技股營收與盈餘優於預期比例為 97% 與 92%，顯見美股整體基本面仍強。不過少數個股的財報或展望存在變數，加上貿易戰不確定因素干擾，此外，第二季以來科技類股累積漲幅已高，短線獲利調節壓力大，容易引發非理性下殺。不過，中期來看，美股仍在多頭軌道上，堅實的經濟表現與 20% 以上的企業獲利在今年並不會改變，近來的震盪更仍像是海嘯以來 9 年大循環中的一股小浪，建議投資人保持冷靜，把握近期擁擠資金撤出、市場恐慌創造出的低點重新建立部位，參與長期投資機會。

統計那斯達克指數近五年表現，第四季受到消費旺季的帶動，通常都有較佳表現，且蘋果財報公布優於預期，也一掃先前陰霾。台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，科技股仍然是市場成長性的主要來源，許多極具指標性的科技巨頭代表的不僅是幾個營運項目，更像是全新的商業模式與概念，例如 GOOGLE，除了核心業務，近來對於 AI、雲端與相關硬體的投資非常積極，利用併購、旗下基金投資許多前期與中後期項目，將觸角延伸至所有最具發展潛力的領域。這些變革會逐漸對自身產業與其他產業、尤其是傳統產業產生衝擊，引發更多的整合與轉型。



不過，蘇聖峰提醒，除了中美貿易戰易左右市場氛圍，未來最大風險來自於政策風險，除了政策風險，也需提防產業政策面的變化，例如美國國會可能會針對科技龍頭研擬更嚴格的監管政策、GDPR(個資保護)、反壟斷與稅制等等可能對企業營運造成影響。

那斯達克指數近五年季報酬

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