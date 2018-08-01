〈上班族退休調查〉掌握「三多」策略 55歲重股債平衡 65歲以上重收益

台灣上班族在退休金準備上，普遍面臨不知道如何準備以及信心不足的難題，對此，專家認為，上班族在退休金準備上，可掌握「三多」策略，包括多一點簡單，可每月自行提撥薪資到勞退專戶中；第二多一點明確，為額外儲蓄和投資訂定策略，其中 55 歲重平衡，65 歲以上應重視收益；第三多一點時間，愈早開始準備愈好。

施羅德投信行銷部主管吳佳嫺表示，退休金準備是人生財務規劃的一環，應該專款專戶設立，不該被挪用，一般而言，退休金有三大支柱，第一支柱是勞保、國民年金等基本保障；第二為企業和員工提撥的勞退基金；第三支柱則是來自於個人準備和家庭協助。

至於上班族該如何準備和規劃自己的退休金，吳佳嫺建議，可以掌握三多原則，包括第一、多一點簡單。最簡單的退休金準備方式，就是除了企業雇主每月提撥的 6% 之外，上班族每月主動提撥參與勞退新制，此除了能達到強迫儲蓄之外，還有遞延賦稅的好處。

若單以節稅來看，以 20% 稅率為例，每月自提 6% 最高是 9000 元（自願提繳工資上限為 15 萬元），1 年下來可提繳 10 萬 8,000 元至退休金個人專戶裡，而這筆金額可以從當年度個人綜合所得總額中全數扣除，也就可以立刻年省 2 萬 1600 元的稅金。

第二、多一點明確。上班族對於退休金額外的儲蓄、投資應該明確訂定策略。而觀察目前國人普遍準備退休金的方式為保守的儲蓄和定存，吳佳嫺認為，此保守操作最先面臨的考驗就是通膨，且達不到資產增值的目標，因此，建議各年齡層的上班族，可以「資產增值」為目標。

吳佳嫺說，若以 25 歲至 55 歲的年齡層來看，平均年報酬目標可設定 6.5% 至 7.5%，其中配置 80% 至 100% 的成長型產品，包括股票或是基金等，另外再配置 0% 至 20% 的防禦型產品，此階段建議以成長型產品為主。

而 55 歲至 65 歲族群，在邁向退休生活前，應該重視「平衡」投資，此階段平均年報酬目標可設定 5.5% 至 6.5%，配置 50% 至 80% 的成長型產品、配置 20% 至 50% 的防禦型產品，例如'全球多元資產債券型等商品。

至於 65 歲族群則要以收益為主，此階段平均年報酬目標設定 4.5% 至 5.5%，以配置 20% 至 50% 的成長型產品，另配置 50% 至 80% 的防禦型產品，要以低度風險投資為主軸。

第三、多一點時間。吳佳嫺認為，對退休金準備來說，時間就是最好的優勢，根據施羅德研究團隊分析數據指出，若從 25 歲開始存退休金，最後存到的錢會比從 40 歲開始存多了 50%。

整體來看，退休金準備是一個從退休前至退休後的一生計畫，建議在退休前就能持續累積資產，並透過較為積極的投資讓資產成長，而在退休後，也透過投資，讓自己擁有固定和可預期的收益。