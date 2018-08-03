美股盤中─蘋果市值接近1兆美元 Nasdaq上漲 道瓊則下跌

由於蘋果股價接近兆元里程碑，支撑了 Nasdaq 週四上漲。

蘋果股價上漲 2% 至每股 205.43 美元。若該股價上漲至 207.05 美元，將推升蘋果市值達 1 兆美元。

由於川普政府威脅對自中國進口商品提高關稅，貿易擔憂再度加劇，道瓊指數下跌。

台北時間 00:14

道瓊工業平均指數下跌 69.16 點或 0.27% 至 25264.66。

Nasdaq 指數上漲 60.24 點或 0.78% 至 7767.52。

S&P 500 指數上漲 5.57 點或 0.19% 至 2818.93。

美國政府週三宣布，川普總統要求美國貿易代表 Lighthizer 考慮將 2000 億美元的中國商品提高關稅，由 10% 提高至 25%。

中國商務部回應說，「中國已有完全準備，必須進行報復，以保衛國家尊嚴與人民利益，並保護自由貿易及多邊系統，也保護所有國家的共同利益。」

全球股市亦告下跌。上海綜合指數與恆生指數分別下跌 2% 與 1.03%。在歐洲，Stoxx 600 指數下跌近 1%。

分析師說，投資人反應各種不利消息，川普總統似乎無意退讓，中國則威脅報復。

至週四上午為止，逾 70% 的 S&P 500 企業已公布財報，其中 78% 獲利優於預期。

分析師說，一般而言，企業獲利強勁，但市場似乎已有所反應。幾家大型企業獲利令人失望，股價大幅下跌。

美國今日公布上週初次申請失業金人數上升至 21.8 萬人，預估為 22 萬人。

週五，美國將公布 7 月就業報告，為市場所矚目。