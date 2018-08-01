臉書下修財測，科技股嚇跌

所謂的尖牙股 (FANG) 即臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix（NFLX-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 近年來為股市成長貢獻非凡，但在上週三 (25 日) 臉書在公布財報後，於電話會議上調降了財測，致使股價重挫臉書崩跌後，其他尖牙股是否也會震盪？《Barron's》分析師 Andrew Bary 專欄給投資者一劑強心針，他認為市場對尖牙股並未高估，事實上，臉書崩跌後，投資者反而可以進場撿便宜。 新聞來源: 中時電子報 2018-7-18

近期市場焦點集中在 2018 年第二季財報結果，市場並未預期臉書和推特會下修財測與使用人數不如市場預期，引起那斯達克指數連續三天下跌超過 1.5%。這一波究竟是修正？還是趨勢反轉？

1. 使用者成長不如預期？但財報還是科技股最多驚喜

即使幾間社群媒體龍頭的使用者人數下降，令市場擔憂科技類股是否已經觸頂、營收增長的速度將不如以往亮眼，引起近期科技股大幅下修。首先，其實臉書與推特使用人數的下修，來自於兩間公司對於對抗假帳號的決心，掃除這些帳號之後，反而提升了使用者的質量。而且，細看截至七月底的第二季報表結果，整體科技類股的營收狀況其實更優於預期，在所有行業之中，營收上修比率居冠，營收成長率更是第二強勁，僅落後能源類股。

截至七月底 2018 年第二季財報狀況

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料截至 2018/7/31，2018 第二季財報預計於 8 月中結束，指數採標普 500 指數各產業分項。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

由於目前消費習慣改變，許多消費者已經由線下轉往線上，而社群媒體、線上銷售平台的科技龍頭股收入來源除了銷售之外，大部分來自於廣告收入，當越來越多的公司將行銷廣告支出轉至線上，這些穩定的廣告收入能進一步支撐這些科技股走勢。下圖是某間媒體行銷公司對全球線上廣告支出的預測，過去幾年線上廣告的總支出持續成長，且占整體廣告的比例也逐漸上升，而資料預估到 2020 年前都將維持此趨勢。

廣告收入持續支持科技龍頭股

2. 擔心科技類股漲勢將如泡沫一戳就破？

過去幾次股災的悲慘經驗歷歷在目，加上近期屢創新高的科技指數以及報章雜誌不時預告科技泡沫的言論，都引起投資人擔憂是否科技股將如 2000 年科技泡沫一樣即轉直下。但與 2000 年有所不同的是，本次科技股的漲勢不只是投資願景幻想，而是有實質營利增長支持。

科技類股股價與實質營利率增長雙雙上升

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

過去五年科技類股每股盈餘的複合年均增長率有 9.6%，高於整體美國股市的 8.8%。從 2016 年 6 月底開始，科技股的 12 個月營利成長率從低點 20.64%，成長到 2018 年 7 月底的 23.06%，科技股也翻身轉至強勢股。而在這期間，科技股僅有 8 次修正至季線，平均低於季線的時間大約為 16.5 天 (中位數為 14.5 天)。

3. 科技股並不貴

然而，屢屢創新高的科技股票也讓投資人忍不住開始思考科技股是否過高、過貴，根據彭博對未來 12 個月本益比的預估，科技股的本益比雖不便宜，但也不貴。

美股各產業未來 12 個月本益比

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

過去幾次的週期循環中，強勢股相較於整體美股的漲勢倍數總會擴大至至少 2 倍以上，最終收於失速。然而透過下表可以觀察得出，即使從 2009 年 2 月底到目前美國股票已經漲了 281%，強勢股相較美股的漲幅，尚未擴大至 2 倍之上。意味著美股這波的漲幅是受惠於全面經濟狀況的改善，而不是由單一類股趨動。短期內景氣沒有明顯反轉跡象的狀況下，科技股仍有上漲的空間。

整體美股表現 vs 類股相對漲幅倍數

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/31，指數採標普 500 各產業指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

科技股大幅修正不多見，分批進場更安全

目前科技股受到消息面壓抑，短期應會承壓。然而，此消息反而將居高不下的科技股拉回季線位置，且在美國景氣狀況仍好，各產業營利狀況佳，加上消費習慣改變利多科技股的情形下，先前持續觀望且較為積極的投資人可以開始分批進場。同時投資人也應注意投資單一產業的波動性較高，較為保守的投資人可以以投資整體美國股市的基金為主要持股。

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