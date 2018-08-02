貿易戰恐慌升溫股匯雙殺 新台幣連5貶緊盯人民幣

市場傳出川普政府有意將原本針對 2000 億美元規模商品加徵的 10% 稅率調升至 25%，令國際金融市場恐慌情緒再度轉強，台股加權指數今 (2) 日反映出此不安情緒，匯市也再度見強勁買匯力道，使新台幣終場貶值 6.6 分至 30.682 元，呈現連 5 貶。

匯銀人士認為，從成交量來看，買匯力道不如日前新台幣連日重挫時大，短期應不至於快速貶破前低 30.75 元。

新台幣今日以 30.62 元、貶值 0.4 分開出，早盤一度轉升，不過，盤中在台股擴大跌幅時，貶值壓力逐漸加重，最低觸及 30.685 元，終場對一美元以 30.682 元作收，貶值 6.6 分，台北外匯經紀公司成交值放大至 10.2 億美元，全日高低價差僅 8 分。

匯銀人士指出，若以今日台股殺盤的態勢來看，匯市的買匯力道不算太大，貶值幅度也不至於過大，顯示市場恐慌氣氛還在可控範圍，且新台幣顯然仍是跟著人民幣走勢。

不過，後市新台幣是否會續創波段低點，還要關注美中貿易戰的後續發展以及人民幣對美元匯率變化，很難說新台幣能否可止貶。

觀察主要亞幣，韓元今日貶值壓力最重，貶幅達 0.6% 之上，人民幣、新台幣和星元均貶 0.2% 左右，反觀日圓因具避險功能穩在平盤左右。