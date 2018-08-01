市場預料巴西央行維持利率6.5%不變

巴西央行當地時間 8 月 1 日上午將召開會議，目前市場預期，基準 Selic 利率將維持 6.5% 不變，並延續到今年年底，估計明年巴西利率將上升至 8% 左右。

5 月巴西發生卡車司機罷工重創經濟，時長近兩個星期，影響全國民生物資和原油的供應並帶動物價上漲；加上美國貿易緊張局勢，聯準會 (Fed) 升息導致巴西等新興市場資金外逃，巴西里爾也受到波及。

目前巴西 6 月通膨率升抵 4.39%，創下 2016 年以來最高的通膨率。

巴西央行在三月結束了連續 12 次的降息，基準 Selic 利率處於歷史低位，6 月維持基準利率 6.5% 不變。分析師預期 Selic 利率將維持到今年年底，明年上則上看 8% 左右。

經濟學家表示，這場罷工運動將影響巴西在 2018 年第二季的經濟成長，甚至下調第二季和全年國內生產毛額 (GDP) 的成長預估。

就 12 個月的基礎上，6 月通膨率來到 4.39%，遠高於 5 月份的 2.86%，超過市場共識的 2018 年通膨率 (4.11%)，但這個數字仍在巴西通膨目標的安全範圍內 (4.5%)。

投顧公司 Infinity Assets 認為，通膨指數將在罷工後有所轉變恢復先前的狀態。

此外，6 月初，巴西央行曾表示將採一切必要措施穩定匯率。目前巴西匯率變動主要來自外部壓力，故市場預估巴西不會採用貨幣政策來穩定匯率。

近月美元兌巴西里爾維持 3.70 左右，近一個月下跌了 3.13%，今 (1 日) 日截稿前，美元兌巴西里爾暫報 3.7544。

今 (1 日) 日截稿前，美元兌巴西里爾暫報 3.7544。(圖：Investing 網站)

Austin Rating 顧問公司 Alex Agostini 預告，支持巴西民主社會黨籍、前聖保羅州長 Geraldo Alckmin 10 月競選總統的投資者已有喘息的機會，因為 Alckmin 早就表態關注通膨並打算解決巴西債務問題。暗示未來穩定匯率、降通膨前景可期。