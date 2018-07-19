撇開選舉不確定性 小摩高喊巴西股市好便宜！

《彭博社》報導，巴西即將在 10 月舉行總統大選，投資者為政治不確定性感到擔憂，摩根大通 (JPMorgan) 的策略師指出，儘管難以預測誰會當選總統，但巴西股市目前很便宜，未來有一些建設性因素將使股市受益。

巴西總統大選，原先呼聲最高的為左派前總統 Luiz Inácio Lula da Silva，但其因貪腐和洗錢罪名遭判刑 12 年入獄，使巴西政壇出現新一波政治角力，目前民調最高的候選人為 Jair Bolsonaro，他擅長使用社群媒體表達意見，因此有「巴西川普」之稱。

摩根大通的拉丁美洲股票策略師 Emy Shayo 指出，巴西股市指數 (Bovespa Index) 在今年 5 月中遭拋售後，以變得便宜，投資者別太懼怕選舉不確定性所帶來的風險，巴西股市有價值存在。18 日巴西股市指數下跌 0.98% 至 77362.63 點。

巴西股市指數走勢

Shayo 於 18 日接受訪問時表示，他們看到巴西股市的價值，儘管難以預測總統當選人，但未來將有一些建設性因素使股市受惠，因此該行對巴西股市評級為「高於平均」(overweight)。

此外，摩根大通預測，在拉丁美洲國家中，巴西將在 2018 年繳出最好的企業盈利增長表現。昨日巴西股市表現最好的個股為電力公司 Centrais Eletricas Brasileiras S.A 與消費性電子公司 Viavarejo Unt。

Shayo 指出，金融股、非必需性品消費產業以及與大宗商品相關產業將受益於巴西雷爾貶值，因此該行看好這些產業。台灣時間 19 日上午 11 時許，美元對巴西雷爾升值 0.04% 至 3.8512。

美元對巴西雷爾走勢

摩根大通近期亦將整體新興市場股市的評級從中性上調至增持，該行指出聯準會升息的影響，以及貿易戰的隱憂，皆已在新興市場股市定價，因此分析師認為，較具風險的新興市場資產表現將會好轉。