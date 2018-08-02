台股盤前─貿易戰陰霾下主流不明 靠落後補漲股墊高底部

台股昨 (1) 日一度站上 11100 點關卡，終場上漲 40.62 點以 11098.13 點作收，今 (2) 日開盤前觀察到國際股陷入震盪、漲跌互見，甫開盤的日韓股也呈現盤下震盪走勢，法人認為，雖目前盤面未出現新的主流族群領漲，但顯然是落後補漲股輪動來墊高底部，偏多格局不變，惟仍要隨時提防貿易戰升溫壓抑多頭士氣。

三大法人昨日同步買超，合計達 26.46 億元，其中，外資買超 11.98 億元、投信買超 8.44 億元，而自營商也買超 6.04 億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 870 口至 23574 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 895 口至 54707 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1473 口至 28047 口。

法人指出，目前外資期現貨可視為中性偏多布局。

由於市場傳出，川普政府計畫可能對 2000 億美元自中國進口商品提高關稅，由 10% 提高至 25%，美股道瓊工業平均指數收低 81.37 點或 0.32% 至 25333.82，不過，蘋果股價勁揚支撑了 Nasdaq 指數上漲，終場收高 35.50 點或 0.46% 至 7707.29；而 S&P500 指數收低 2.93 點或 0.10% 至 2813.36；費城半導體指數收低 2.36 點或 0.17% 至 1365.11。

日媒報導，鴻海旗下夏普已在 6 月開始生產 OLED 面板，除了搭載自製 OLED 螢幕的自家品牌智慧手機，將在今年秋天開賣，明年也有機會打入蘋果 iPhone 的 OLED 供應鏈，為鴻海集團在 iPhone 零組件布局再下一城。

2018 台北國際自動化工業大展登場，規模是歷屆以來之最，今年展覽聚焦 5G、物聯網、AI 人工智慧和智慧製造等四大議題，包括上銀、亞德客 - KY、研華、氣立、全球傳動和台達電等多家大廠均共襄盛舉。

生技業者近來好消息也頻傳，智擎生技旗下抗胰臟癌新藥安能得昨日起正式獲得台灣健保給付，初期以拿到 50% 市占率為目標，也將在全球繼續取證；而中裕則公告，旗下愛滋新藥 Trogarzo 獲歐洲加速審查資格，取得藥證的時間可望提前。

台股在 7 月營收和半年報公布近尾聲時，須提防利多出盡，且美中第二波貿易戰的變數蠢蠢欲動，不排除股市仍將提前反應，所幸，目前籌碼面、技術面偏多格局不變，短線仍可採偏多操作態度。