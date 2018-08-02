〈ChinaJoy〉明起在上海登場 首度聚焦區塊鏈遊戲開發應用

中國電玩界盛事 ChinaJoy 將於明 (3) 日起，一連 4 天在上海登場，吸引全球超過 30 個國家廠商參與，台灣遊戲業者今年已為連續第 7 年以台灣館形式參與，盼能藉此拓展全球遊戲市場商機，且隨著區塊鏈趨勢漸起，今年 ChinaJoy 將首度設立區塊鏈技術與遊戲開發者大會，聚焦區塊鏈的新商業模式應用。

「中國國際數碼互動娛樂展覽會 (ChinaJoy)」為除東京電玩展與美國 E3 電玩展外，全球第三大遊戲展，今年為第 16 年舉辦，主題為「新科技 新娛樂 新價值」，展中設立針對一般民眾的 ChinaJoy B To C 互動娛樂展示區，及針對專業人士的 ChinaJoy B To B 綜合商務洽談區等，整體規模達到 15 個展館，吸引全球超過 30 個國家的遊戲廠商參與。

其中，ChinaJoy B To B 綜合商務洽談區已成為全球重要的商務交流機會，每年吸引超過數萬名專業人士與會，洽談遊戲的代理、發行與金流等業務合作，也是台灣遊戲產業拓展國際市場非常重要的平台。

台灣遊戲業者今年已為連續第 7 年以台灣館形式參與，盼能藉由 ChinaJoy 的國際遊戲交流平台，拓展全球遊戲市場商機。今年台灣館共有 18 家遊戲業者參與，除國內上櫃公司昱泉 (6169-TW)、宇峻奧汀 (3546-TW)、弘煜科 (6482-TW) 外，新創團隊與獨立遊戲開發團隊等，也都積極組隊前往，遊戲大廠智冠 (5478-TW) 則是一如往例不參加台灣館，大手筆籌設佔地數十坪的獨立場館。

此外，隨著區塊鏈趨勢漸起，今年 ChinaJoy 將首度設立區塊鏈技術與遊戲開發者大會，並邀請區塊鏈遊戲研發專家及業界專業人士，用案例解讀區塊鏈遊戲開發設計的思路與技術，並分享開發經驗。