美吾華Q2 毛利率轉佳 每股純益0.19元 創歷史同期新高

美吾華 (1731-TW) 公布第 2 季財報，稅後純益 0.25 億元，季減 10.71%、年增 28.76%，每股純益 0.19 元，寫歷史同期新高，上半年稅後純益 0.53 億元，年增 30.37%，每稅後純益 0.65 元，創 7 年來同期新高。美吾華指出，雖然旗下代理糖尿病用藥認列方式改變，導致營收減少，不過自有品牌發揮綜效，毛利率飆升至 58%，帶動上半年稅後純益較去年成長 3 成。

美吾華第 2 季營收為 2.8 億元，季減 10.1%、年減 31.21%，毛利率 58.35%，年增 15.65 個百分點，營益率 13.38%，年增 3.59 個百分點。

美吾華上半年營收為 5.85 億元，年減 25.58%，毛利率 58.21%，年增 14.72 個百分點，營益率 13.5%，年增 3.62 個百分點，稅後純益 0.53 億元，年增 30.37%，每股純益 0.4 元，創 7 年同期新高。法人預估，今年每股純益有望較去年 0.65 元表現更佳。

美吾華指出，今年 1 月起營收減少，主要是因為代理糖尿病用藥，今年起依新合約條件，改以物流服務淨額認列，不過公司發展自有品牌仍逐步發揮綜效，帶動毛利率提升。

美吾華旗下新品銷售持續成長，包括卡樂芙、SAHOLEA 及治療癌因性疲憊症的懷特血寶凍晶注射劑等，也持續推升獲利成長。