【華冠投顧】輝達推新品 微星帶頭衝

藍慶賜 分析師

大盤已連續 5 天站上 1 萬 1 千點，持續盤堅走勢創波段高，而 OTC 處於季線與年線間的整理。目前盤面主流類股還沒有出現，以個股表現為主，偏多操作策略不變。

(3059) 華晶科，多頭區間整理，等待放量突破上頸線，可望迎來一波漲勢。華晶科的影像技術應用於智慧手機、安控、無人機、掃地機器人等。華晶科也是高通設計開發夥伴，已完成虛擬實境 VR 360 原型相機開發，搶攻智慧物聯網市場，另一款商用監控攝影原型機預計下半年完成。

(6235) 華孚，股價位於年線與半年線附近來回震盪，等待量能放大突破年線反壓。華孚美鋁合金轉型新能源車，成果豐碩，更打入美系電動車大廠特斯拉供應鏈，八成業務來自於中控台 CID、以及二成營收來自轉向系統。

(2377) 微星，股價落底反彈突破季線，然後回檔整理回測 10 日均線後再突破季線，出現多頭攻擊訊號。NVIDIA 下半年發表的新款顯卡，預估於 9 月將可於市場看到新款顯示卡於通路販售，而電競 NB 的晶片也將落後一個月於上市，電競領導品牌微星為最大受惠者

(8076) 伍豐，股價回檔打出第二隻腳，然後反轉向上，股價越墊越高，均線呈多頭排列。伍豐董事長徐明哲日前表示，公司布局三箭齊發效益顯現，1. 美國 POS 機一級大客戶整併計畫完成，今年下單相當積極，美國客戶大單一路出到下半年，今年 POS 機在美國、德國、中國均取得一級大客戶訂單；2. 今年開發出全新殺手級的 POS 機新品，造型輕巧，導入情境展示，新品於 7 月正式推出。3. 博弈市場的彩票機在客戶大單挹注下，今年出貨放量，博弈市場今年明顯回溫。

(1760) 寶齡富錦，股價跌到年線後反彈，漲至季線後震盪整理，今天出現整理後的帶量突破上頸線。寶齡富錦腎臟病新藥拿百磷 2017/11/8 在美國拿下第二個擴充適應症的藥證，適用於慢性腎病的貧血症。日本合作夥伴 JT Torii 2018/7/30 宣布，以拿百磷進行的廣義貧血症臨床實驗，將進入第三期。目前拿百磷在美國、台灣、日本及歐洲都取得藥證，韓國及中國大陸正在進行中，未來不管是美國或是日本合作夥伴的臨床實驗數據等，三方都可以共享，而拿百磷新藥目前在美國、日本及台灣銷售量，占整體營收約 2 成。

(5299) 杰力，股價創新高後回檔整理近 1 個半月，高檔橫盤整理，整理結束出現突破上頸線走勢時，即將推升另一波走勢可期。杰力是 MOSFET 供應商，利用 8 吋廠產能製造低壓產品占營收七成，6 吋廠生產商用 NB 與小米掃地機器人等佔營收二成。MOSFET 市場訂單需求持續暢旺，進入第 3 旺季，杰力開始與客戶洽談漲價，但目前 MOSFET 代工產能也吃緊，成為杰力下半年業績能否持續大增的影響因素之一。

(3645) 達邁獲利賣出，短線高檔震盪等待第二次進場機會。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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