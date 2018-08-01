【豐銀投顧】放空言論從不缺 一生能逢幾回崩？

昨天，媒體又有新的言論出來。說中國有四張王牌能對付美國的貿易戰攻勢，分別是: 拒絕併購交易、拒絕美企設點、打台灣牌、美債放緩與停購。說實在的這種文章竟然說是出自於某國外大師的言論，著實讓人吃驚。首先看拒絕併購，限制高通的購併案，效果如何還要觀察，因為高通可能有其他對策來繞過去。第二張牌把 FB 趕出去，不就正好證明中國在使用非關稅貿易障礙、有市場進入門檻、不就正好坐實了川普的指控:「中國有不公平競爭的行為」！同時，川普本來就希望美國企業撤出中國，所以中國打高通也好打 FB 也好，不就正好符合川普的劇本嗎？

再說到台灣牌，那更是無聊至極，台灣充其量只有政治上的意義，對貿易戰毫無幫助。而且台灣目前也無意在統獨立場上表態，沒事打台灣出氣，不但師出無名，對貿易戰也毫無幫助，意義何在？最好笑的還是在最後一張牌，又拿中國持有美國公債來講。筆者已經在錢線百分百節目中說過:「中國持有的美債只佔總額的 5% 左右」，即便全數倒出，很快就會被接走。所以上述的四張牌根本沒有意義，但卻一直困擾市場，甚至變加厲，推論結果說會造成股市崩盤！

以上四個劇本就很難達成了，偏偏還有人將之連結到這會讓美股崩盤！美國股市會不會崩盤？這個很容易判斷：川普政府會在期中選舉前讓美股崩盤嗎？何況川普自己的民調現在正在走高，共和黨的氣勢也在上升，股市有什麼重大議題要用崩盤的方式來對共和黨做反應嗎？目前，美國實體經濟的成長力道很不錯，Q2 的成長率有到 4.1%，有基本面支撐，只要估值不要太高即可，所以適度拉回都是 OK 的。最後，川普也還可以用其他的減稅專案剌美國的經濟，總之，股市多頭架構還很明顯，為什麼偏要給自己找煩惱呢？

豐銀投顧 李世新 分析師