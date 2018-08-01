正德連兩季獲利 上半年EPS 0.28元 公司樂觀看待Q3營運

正德海運 (2641) 上半年累計合併營收 3.74 億元，營業毛利 0.86 億元，營業利益 0.59 億元，稅後盈餘 0.41 億元，每股稅後盈餘 0.28 元，較去年同期稅後虧損 0.11 億元，轉虧為盈。隨著散裝航運景況逐漸進入傳統旺季，正德看好第三季營收、獲利表現。 正德第二季合併營收 2.11 億元，年增 11.3%，創單季營收次高紀錄，營業毛利 0.47 億元，為近年來最高，毛利率為 22.2%；營業利益年增 83%，達 0.33 億元、營業利益率 15.76%；稅後淨利 0.15 億元，年增加 1964%，每股盈餘 0.1 元。



正德為了彌補虧損改善財務結構，今年 3 月宣布將進行減資，正德減資前股本約達 19.04 億元，此次將減資約 3.93 億元，減資幅度達 20.64%，減資後股本約為 15.11 億元。正德預計減資換股基準日為 8 月 21 日，其中，減資前股票最後交易日為 8 月 14 日，8 月 15 日至 8 月 21 日為股票暫停交易期間，舊股票最後過戶日為 8 月 16 日，減資後新股上市買賣日為 8 月 22 日。



正德表示，市場對於高油價吃掉獲利的擔憂擴及整個航運業，因在前半年積極調整出租及自營船舶比例，目前船舶以長約為主，短約為輔，全數簽訂租約，由於燃油成本多由租家負擔，目前看來油價波動對獲利的影響不高。正德去年第四季雖因出售老舊船舶及認列船舶資產減損導致虧損，但同時簽約購入 1 艘 1.3 萬噸及 3 艘 4-5 萬噸船舶，其中已有 1 艘於 2017 年 11 月交船營運，3 艘分別在在 2018 年 1 月、4 月及 5 月交船營運，調整過後的船隊噸位數增加 69% 對營運將更能配合市場發展趨勢與需求，由於租約均達 2-3 年以上，獲利穩定，對股東權益及正德未來長期穩定發展具有正面助益。



今年上半年 BDI 指數平均 1,218 點，相較去年同期 BDI 平均 975 點，漲幅 25%，且在中美貿易戰推波助瀾，BDI 指數在夏天淡季創新高出現旺季行情，7 月 24 日 BDI 指數自年初的 1,230 點上漲到 1,774 點，漲幅達 45%，為 2014 年 1 月 9 日 (1,706 點) 以來最高，創 4 年半來新高；預期下半年 Q3～Q4 市場傳統旺季來臨時，BDI 指數將進一步攀升。