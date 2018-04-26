散裝市場迎春燕 正德Q1獲利創9季來高點

散裝航商正德海運 (2641-TW) 今 (26) 日公布第 1 季財報，稅後純益 2635 萬元，每股純益(EPS)0.14 元，較去年同期虧 1200 萬元大幅改善，並創 2016 年第 1 季以來新高，法人認為，由於今年散裝船運市況明顯好轉，加上正德調整體質告一段落、新購置船舶加入營運，推升獲利表現優於去年可期。

正德第 1 季合併營收 1.64 億元，年減 15.23%，不過，營業毛利 3913 萬元，年增幅高達 100%，創 2015 年第 1 季以來新高，毛利率達 23.91% 創近年新高，顯示營運明顯好轉。

正德表示，營運績效改善主要因去年第 4 季和今年第 1 季改善船隊營運模式、調整出租和自營比例，並受惠於散裝航運市場景氣復甦，使換約運價逐步向上調漲。

正德去年第 4 季因出售老舊船舶和認列船舶資產減損導致虧損，但同時簽約購入 1 艘 1.3 萬噸和 3 艘 4-5 萬噸船舶，其中已有 1 艘於去年 11 月交船營運，2 艘分別在今年 1 月和 4 月交船營運，尚有 1 艘預計將在 5 月中交船，調整過後的船隊噸位數增加 69%，為營運增添動能。

展望後市，可觀察到近 2 周散裝市場復甦，市場運價逐步回升，BDI 指數在長假過後展開報復性反彈，自 4 月 8 日 948 點起連漲 13 天，到 4 月 25 日收 1376 點，漲幅達 45.15%。

正德認為，由於全球乾散貨貿易量持續增長，加上今年市場新增船噸估僅 2600 萬噸，遠低於去年 3800 萬噸，增幅在 2% 以內，供給過剩壓力大幅減緩，市場仍可樂觀期待，而目前租約均達 2-3 年以上，獲利穩定，對長期穩定發展具有正面助益。