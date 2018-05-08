正德4月營收月增38.45% 首季EPS 0.14元

正德海運 (2641) 自結 4 月營收 6762 萬元，月增加 38.45%，年成長 9.42%；累計今年 1-4 月營收 2.31 億元，年減少 9.25%。正德表示，因去年 12 月、今年 3 月共計出售 3 艘船舶及今年 1 月、4 月各新增 1 艘中長期租約船舶加入營運，導致今年累計營收較去年同期減少，唯散裝航運市場隨 BDI 指數逐步走高而回溫，隨著調整出租及自營比例及受惠於散裝航運市場景氣復甦換約運價逐步向上調漲穩健增溫，維持正德未來穩定獲利。



正德表示，第一季合併營收 1.64 億元，營業毛利 0.39 億元，毛利率為 23.91%，為近年來最高；營業利益比對前一季有 351% 的增長，達 0.26 億元、營業利益率 15.97%；稅後淨利 0.26 億元，較去年同期增加 366%，淨利率 16.10%，每股盈餘 0.14 元，較去年同期增加 300%，較前一年度同期呈現轉虧為盈，營運明顯好轉。



2017 年散裝航運市場相比歷史低位的 2016 年有明顯改善，供需平衡狀況已趨正面。目前建造新船面臨的不確定性將會降低市場建造新船的動力，不確定性主要來自市場法規，包括自 2020 年 1 月 1 日起如何以最佳方式遵守全球硫排放 0.5% 上限的規定；安裝哪一種壓艙水處理系統才能滿足法規要求；未來燃油價格、種類及供應的若干問題；有關氮氧化物及二氧化碳排放限制等的潛在新增法規；從長遠來看更快速以及可能更多的重大技術發展。



國際貨幣基金組織預計，2018 年全球經濟增速為 3.7%，較 2017 年增加 0.1 個百分點，全球經濟的復甦將帶動貿易量的增長。航運研究機構克拉克森預計，2018 年，全球散運貿易量為 52.51 億噸，同比成長 2.8%；預計運力將成長 2.3%，運量增速仍高於運力增速。目前國際散裝航運市場出現觸底反彈趨勢，預計 2018 年散運市場需求總體保持向好趨勢。

