台達電於自動化工業大展首度在台展出彈性多工智能產線

全球工業自動化領導廠商台達電 (2308) 今(1)日宣佈以「智慧製造 · 創變產業新未來」為主軸，結合自身工廠發展智慧製造的經驗，在「2018 台北國際自動化工業大展」中展出為工廠、產線、設備機台打造的全方位智慧製造解決方案。針對智慧工廠，台達整合工控與自動化軟硬體設備，協助客戶掌握工廠生產製造運作要素及廠務能源管理；首度在台展出的彈性多工智能產線搭配智能輸送線實現快速分流作業，現場接單為來賓客製專屬禮品；台達電全新推出全自動沖壓及 3D 視覺點焊等高階製程解決方案，助力客戶產線設備智慧升級。台達電總裁暨營運長張訓海表示，數位製造時代來臨，產業必須積極導入智慧的生產與管理模式，以因應市場產品多樣且快速推陳出新、追求高品質等趨勢與需求。串連智慧產線、生產管理和資料分析，建構智慧工廠，是各行業勢在必行的方向。台達電身為工業自動化領導廠商，除協助客戶打造完整自動化系統及智慧產線，內部也快速落實智慧製造。以台達電可程式控制器 (PLC) 示範產線為例，導入智慧製造達到產能提升 40%、生產使用面積減少 62%、直接人力需求減少 88% 等效益；此成功經驗在台達電各廠區上百條產線複製展開，邁向整廠智能化的製造升級。



台達電機電事業群總經理劉佳容表示，台達電深耕 20 多年的工業自動化軟硬體與系統方案佈局完整，從最底層的系統設備、傳動與運動系統、感測儀表、控制器、網路裝置，到最上層的製造管理和資訊分析優化，除實現靈活自動化產線製程，也結合數據分析管理、能源管理和品質診斷，為電子組裝、金屬加工、光電以及其他各種工業客戶打造專屬的智慧工廠，期許創變產業新未來。



台達電此次首度在台亮相彈性多工智能產線，產線機台長達 4 公尺，現場模擬無人產線作業，客製雷雕禮品。針對智慧工廠，台達專注於設備互聯、數據收集及可視化監控、能源資訊透明化三大重點，提供全面智慧製造解決方案；在智慧設備方面，台達電於展會現場也推出電子伺服壓床、鎖螺絲機器人及 3D 視覺點焊三大先進、高階製程設備方案。台達結合電子伺服壓床和鎖螺絲機器人，打造全自動、智慧的工件鎖附和沖壓設備，串聯控制、資訊管理系統，即時資訊可上傳資料庫和管理平台，實現機聯網和可視化管理；3D 視覺點焊解決方案以最新的 3D 視覺檢測技術搭配虛實整合系統，克服精密電子業中困難度高的 PCB 板自動焊錫製程，大幅提高加工精準度和品質。