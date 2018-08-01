〈上班族退休調查〉面臨兩大難處 台上班族退休準備指數不及格

台灣已邁入高齡化社會，根據施羅德投信和遠見雜誌聯手所做的「上班族退休準備指數」調查，退休準備指數滿分 10 分中，台灣上班族僅拿到 4.1 的低分，明顯不及格，而從中探究其原因，發現上班族在退休準備規劃中，主要面臨兩大難處：不知道如何準備、信心不足。

施羅德投信行銷部主管吳佳嫺表示，針對全台灣 25 歲至 55 歲上班族群調查的上班族退休準備指數，其中發現上班族在退休準備的意向和行動遠遠不足，若與全球其他國家相比，分數更是吊車尾，比印度 7.6 分、日本 4.7 分、美國 6.9 分等分數還低。

吳佳嫺表示，若細究台灣上班族退休準備指數偏低的原因，發現主要有兩點，包括第一、不知道如何準備。台灣上班族多數認同退休金準備的重要性，但有近 6 成不知道如何做理財規劃，且當中有超過 7 成認為「缺乏諮詢管道」是首要的障礙。

第二、退休準備信心不足。在台灣低薪的環境，加上缺乏退休金準備知識，上班族普遍沒有信心可存足夠的退休金。根據施羅德投信研究報告指出，退休後的收入必須達到退休前最後收入的 6 成，才能擁有較為舒適的退休生活，而在今年的調查中，有高達 8 成的上班族不認為自己可達到此目標。

整體來看，吳佳嫺分析，上班族在退休準備上普遍有焦慮又矛盾的心態。另針對年金改革熱門議題態度上，有 6 成的上班族表示，年金改革議題讓他們考慮儲蓄退休金，目前已有 6 成多的民眾有提撥退休金的準備，但矛盾的是，若有額外需求，這筆資金也會挪作他用，此狀況也再次凸顯上班族想準備退休金，卻又找不到規劃方式的困境。