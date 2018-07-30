看好投資人需求 美元定存利率再加碼 5銀行優利方案比一比

看好投資人對美元的需求，目前包括土銀、中信銀、渣打銀、星展銀和凱基銀等銀行加碼推出美元高利定存方案，年利率均逾 2.5%，其中土銀今 (30) 日更宣布，將美元高利定存利率由 2.6% 提升至 2.75%，再創新高。

針對美元走勢，富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，歐洲央行延長貨幣寬鬆 (QE) 至年底，日本央行也暫不做出調整，目前看來，除非美中貿易戰持續擴大，加上美國聯準會升息次數減至 3 次，美元才有機會在第 4 季回落，但目前看來機率不大，估下半年美元獨強機率仍高。

而看準投資人對於美元的需求，土銀今年來不斷調高美元定存優惠專案年利率，以 6 個月期的年利率來看，4 月年利率 2.1%，5 月提高至 2.2%， 6 月攀升至 2.5%，7 月調高至 2.6%，8 月將再攀升至 2.75%，不斷創新高。

土銀表示，美元定存優惠利率方案受存戶喜愛，今年來不斷延長相關優惠方案，8 月份也將再續辦優存專案，不論新舊資金，只要單筆達 10 萬美元以上，6 個月、9 個月及一年期年利率 2.65% 的高利美元定存；另回饋舊存戶，若以新臺幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達美元 10 萬元以上，將提高 6 個月、9 個月及一年期年利率至 2.75% 的高利率，至 8/31 截止。

中信銀則推出四大外幣定存優利方案，其中美元定存部分，最低 1000 美元就可承作，3 個月期年利率 2.6%，12 個月期 2.8%；另外，客戶也可將既有存款換匯轉存，最低 5000 美元，最高 14 天期 3.2%、1 個月 3% 定存利率，至 8/31 截止。

渣打銀也搶搭美元升息趨勢，推出第 3 季高利美元定存方案，其中美金定存方案 3 個月期年利率 2.5%，6 個月 2.8%，12 個月可達 3.2%，最低起存金額 3 萬美元，資金條件要求為新資金，至 9/28 截止。

星展銀則搭配台灣新推出資產 3000 萬美元的私人財管服務，只要為豐盛理財客戶的新資金，起存金額 2 萬美元，3 個月期年利率 2.55%，5 個月期 2.8%，至 8/15 截止。

凱基銀行同樣推出 3 個月期年利率 2.5%，12 個月 2.75% 的美元優利定存方案，最低起存金額 5 萬美元，條件為新資金，至 9/28 截止。