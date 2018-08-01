鈷價崩盤 鋰電池關鍵材料「鈷」供給過剩？

由於近年來電動車的蓬勃發展和智慧手機、筆記型電腦等的普及，鋰電池的應用越加廣泛，組成鋰電池成分之一的鈷金屬價位也因而水漲船高，然而近幾個月用於製作鋰電池的鈷化學品正出現嚴重供給過剩，正導致鈷價大幅暴跌 30%。

LME 鈷期貨價格走勢圖 (近一年以來表現)

電動車革命預期將推動鈷的需求和價格，從而穩定並延長鋰電池的壽命。然而，有市場人士認為，這樣的趨勢可能不會持續到下個十年，許多市場觀點認為，此前鈷價漲幅很可能已超過需求的成長。

《路透社》報導，此前 4 月份倫敦金屬交易所 (LME) 鈷價上漲至每噸 98000 美元的高位，乃是受惠於是噴射機引擎製造商等傳統行業的需求強勁，以及金屬供應量下降等因素所推升，並非多數人所認為的因為鋰電池需求上升，導致價格大漲。

業內人士指出，目前隨著鈷金屬在中國需求減少，正嚴重打擊鈷價，目前 LME 估價期貨已經跌至每噸 69750 美元左右。

儘管如此，多倫多的礦產企業 Sherritt 認為，近期鋰電池關鍵材料鈷的價格疲軟將會是暫時的。因為電動車市場的需求未來還會持續成長。

Sherritt 表示，由於市場預期心理，第二季鈷價走軟，消費者隨後開始延遲購買，等待價格觸底。今年第二季鈷價比 2017 年同期的平均價格上漲 66% 至每磅 42.93 美元，是連續第八個季度的價格上漲。

此外，該公司認為，供世界上三分之二鈷的剛果民主共和國，由於存在童工和政治風險問題等風險，也將帶動價格走強。

「由於鈷價對整體電池組總體成本影響有限，高價格預計將不會導致供應鏈中斷，也不會延遲電動車市場的成長，」Sherritt 表示，此外，由於鈷具有特殊的能源傳輸性質，近期被其它材料取代的風險較低。