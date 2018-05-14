鈷價大漲 中國有色礦業5月來累漲17% 漲勢資源股最勁

在過去的數月裡，券商和資金看多做多中國黃金國際 (2099-HK)、紫金礦業 (2899-HK) 以及招金礦業 (1818-HK)，但具備同樣業務的中國有色礦業 (01258-HK) 卻被投資人忽略。

中國有色礦業不僅有鈷資源的儲備，同時大型央企中國有色集團是其主要股東之一。根據智通財經 APP 統計，該股 5 月累積漲幅達到 17%，是漲勢最好的資源股。今 (14) 日截至下午 3:35，報港幣 2.92 元或 + 9.77%。

中國有色礦業股價

隨著鈷價不斷上漲，今年年報發佈期，一波波的資源股發佈盈喜，少則利潤年增近 100%，多則年增 1000%。如洛陽鉬業 (03993-HK)2017 年獲利年增 173%，紫金礦業及招金礦業分別年增 90.66%、82.26%。

爆發力最強的還是中國有色礦業，其 2017 年全年利潤達約 1.42 億美元，年增超過 11 倍，收入則年增 40% 至約 18.39 億美元。

據統計，自 2015 年年底以來，國內金屬鈷價格已經突破近 10 年高點，即使上漲至 10 年高點的鈷價並未抑制需求，買家仍然非常活躍。

智通財經網報導，上一輪鈷資源股暴動始於今年 2 月份，因蘋果公司感受到了鈷供應的緊張，採取從鈷礦企直接採購鈷，並尋求鎖定每年數千噸的供應合約，合約期限為 5 年或更長時間。

本輪鈷價上漲的背後是其供需結構的改變。首先，在新能源汽車大週期的背景下，由動力電池的需求引發鈷需求的爆發式增，同時 3C 領域的鈷需求保持穩定的增長態勢。

其次，在供給端短期內難以跟上需求的增長，鈷的銅、鎳伴生屬性制約了短期鈷的供給彈性。此外，惡劣的環境提高了不少鈷新礦的開採難度、成本和時間造成供需不均衡。

2017 年以來，伴隨著全球新能源汽車消費量的飆升，鈷消費量在過去一兩年間更是呈幾何級增長，預計 2020 年，供給缺口將達到 1.2 萬噸。換言之，鈷金屬所帶來的高增長潛力將有望在未來得以高速體現，2018 年，鈷礦風雲仍將持續。

此前有觀點指出，中國有色礦業的鈷業務潛力巨大，是被低估的行業龍頭。截止 2017 年底，中國有色礦業的銅的資源量及儲量分別達 599 萬噸和 231 萬噸，鈷的資源量及儲量則分別為 20 萬噸和 5 萬噸。

目前全球已探明的鈷資源儲量共計 500 萬噸，儲量第一位的礦業巨頭嘉能可 (0805-HK)，鈷儲量為 250 萬噸。第二位則是洛陽鉬業 (3993-HK)，鈷儲量為 180 萬噸。第三位為金川國際 (2362-HK)，鈷儲量為 45 萬噸 (權益儲量 37 萬噸)。

據公開資料顯示，中國有色礦業的鈷資源擁有量在全球礦業企業排名在前 5 名，而公司的鈷產能還在持續釋放。

剛果金中色華鑫濕法冶煉改擴建項目預計 2018 年底投入試生產，將每年新增氫氧化鈷含鈷產能 2000 噸、新增陰極銅 1 萬噸。剛果金剛波夫採礦、選礦和濕法冶煉項目，預計 2019 年年底投產，每年將新增氫氧化鈷含鈷產能 2000 噸、新增陰極銅 3 萬噸。

如將於今年三季投產的中色非洲礦業謙比希東南礦體中即含鈷金屬資源量 14.89 萬噸 (其中探明、控制和推斷分別為 1.69 / 品位 0.1%、3.56 / 品位 0.11% 和 9.64 / 品位 0.1% 萬噸)。於 2019 年投產的盧阿拉巴銅冶煉銅鈷合金產能為 1 萬噸，約含鈷金屬 2000 噸；預計到 2018 年，公司的鈷金屬產能將達到 800 噸，2019 年達到 7000 噸，2020 年將達到 8000 噸。

中國有色礦業年報中明確指出，業績大幅增長主要受惠於期內銅價上漲、產品產銷量增長及產品單位生產成本下降。

2017 年全年 LME 銅價均值每噸 6162 美元，年增約 27%。儘管 2018 年初以來，銅價有所回檔，但也一直處於高位 6800 美元 / 噸處徘徊。

因銅價強勢反彈，以及全球經濟持續增長的推動，市場對銅的需求不斷提升，中國有色礦業於 4 月 23 日公告，與雲南銅業集團 (000878-CN) 等修訂持續關連交易的年度上限。

銅產能方面，中國有色礦業目前位於尚比亞的謙比希銅礦東南礦體專案將於 2018 年內試生產，達產後將每年新增鈷精礦含鈷 1000 噸、新增銅精礦含銅量 6.3 萬噸。

此外，剛果金盧阿拉巴銅冶煉專案，一期工程已於今年 3 月底開工建設，將於 2019 年第三季投產。達產後，將每年新增銅鈷合金含鈷 2000 噸、新增粗銅 11.8 萬噸。

趕在好時機抓緊銅鈷佈局，中國有色礦業股價也自 2016 年 5 月份的港幣 0.9 元一舉飆至港幣 2.6 元。

因此，鑒於中國有色礦業豐富的銅及鈷礦產量即將投產，未來 2 年其產能還將爆發，礦產收益持續驚人當屬大概率事件。

此外，自 2016 年下半年鈷價暴漲至今已經一年半時間，中國有色礦業已具備一定的利潤支撐和資本運作能力，同時行業整合和上下游拓展的實際業務準備也日益充分，再考慮到新能源產業鏈上游「資源為王」的潮流不可阻擋，公司有望在 2018 年繼續旺。

值得一提的是，中國有色礦業目前動態本益益比 (TTM) 僅 8.1 倍，而洛陽鉬業、紫金礦業 TTM 分別為 21 倍、13.6 倍，金川國際 (2362-HK) 更是高達 22.6 倍，其估值明顯較同業有大幅折讓。