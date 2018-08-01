產能大開！中國鋼鐵產量上半年創新高

高盛集團 (GS-US) 數據顯示，中國鋼鐵製造商已修改冶煉配方，推動冶煉廠產量極限，上半年產量創下歷史新高。

中國鋼鐵製造商正如火如荼提升熔爐極限，上半年產量創紀錄，以挽回近年境內鋼鐵煉廠關閉的劣勢。中國是世界鋼鐵出口大國，但近年推動綠色發展，進行鋼鐵產業結構改革，削減鋼鐵產能，以及關閉或維修多家老舊、閒置多年的鋼鐵廠，以解決產能過剩問題。

中國上半年鋼鐵產量創新高。(翻攝：彭博)

但令人費解的是，近期官方數據卻顯示，上半年鋼鐵產量創新高。高盛分析師 Trina Chen 表示，產量創新高的原因在於中國鋼鐵製造商已重寫冶煉配方，推動產量達上限。

Chen 提到，中國鋼鐵製造商正在挑戰產能極限，透過鐵礦石來提高生產率，並將原料中的廢鋼比例從 10% 上調至 30%。同樣鋼鐵廠熔爐，可以煉出比先前多 10% 以上的鋼鐵材料。

中國日平均鋼產量在 6 月創下記錄，上半年粗鋼產量達 4.51 億噸，與去年同期相比，增 6.0%，創下歷史紀錄。

分析師多認為，這種前所未有產量噴發尚未對長期獲利帶來負面影響。

高盛 (GS-US) 研判，明年鋼鐵股價可能再次上漲 60%。

2018 年中國鋼鐵產能會淨減 2 億噸，達 8 億噸。(圖：高盛)

高盛分析師 Trina Chen 指出，目前為止官方數據與我們的數據有所差異。在中國推動鋼鐵產業結構改革下，中國鋼鐵產能會淨減 2 億噸，達 8 億噸。

中國鋼之家與金屬顧問公司 Kallanish Commodities 預測，中國鋼鐵淨減產量會更多，2018 年產能維持 10 億噸左右。

4 月中國寶武武鋼集團表示，產能過剩的問題並沒有從根本上解決。

紐約私人研調機構中國褐皮書 (China Beige Book) 更指出，實際上中國鋼鐵自 2015 年以來產能是向上的。

中國褐皮書執行長 Leland Miller 談到，儘管中國聲稱他們削減了數億噸鋼鐵產量，實際上卻也增加了數億噸。

Miller 認為，中國鋼鐵產業並非透過供給面來改善，而是在於強勁消費與投資者對鋼鐵期貨投機需求。

本週鋼鐵期貨觸及五年來的高點，今 (1 日) 日截稿前螺紋鋼期貨暫報每噸人民幣 4178.00 元。

本週鋼鐵期貨觸及五年來的高點。(圖：新浪)

中國政府上週表示將加快中國中西部基礎建設，鋼鐵產業復甦將有望延續到年底。