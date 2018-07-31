人行放手 市場人士：人民幣本周下探6.9也不意外

人民幣昨 (30) 日盤中再度觸及 6.84 大關，中間價也持續下探，市場人士認為，目前看來中國官方似乎有意把匯率交給市場決定，就算本周人民幣下探 6.9 大關也不讓人意外。

《中國證券報》報導，近來美元處在區間波動，而客盤購匯需求不斷施壓人民幣匯率，預計人民幣短期仍有調整空間。目前市場結售匯需求並不平衡，而且基本面也不太利於人民幣，短期內就算見到 6.9 元也正常。

有市場人士指出：「從定價機制看監管層似乎有意將匯率交給市場來決定，而將更多心思放在對內平衡上，因此即便本週人民幣下探 6.9 元關卡，也不應覺得太過意外」。

尤其這個禮拜，聯準會、日本央行和英國央行都將公布利率決議，外界預期英國會再度宣布升息，有助拉抬英鎊，對美元有所壓力。不過，美國第二季 GDP 成長創四年新高，強化聯準會再升息的觀點，對美元有利。

在這樣背景下，市場人士認為人民幣短期可能隨美元區間波動。但長遠來看，預計美元指數今年很難進一步走高，短期內人民幣匯率或存在於低位徘徊的壓力，但中期缺乏持續貶值基礎。



中信證券固收首席明明在最新研究報告指出，目前外匯儲備規模小，難以應對人民幣持續大幅貶值，加上美國經濟表現佳、歐盟貨幣政策態度還是偏向鴿派，預計美元第三季會持續走強，人民幣貶值壓力還在。從政策角度來看，需要訴諸中間價形成機制和貨幣政策，逆週期因子的回歸和貨幣政策的審慎寬鬆維持匯率底部，同樣也將約束利率的下探幅度。