配合中央政策 深圳打房新政再升級 房地產類股臉綠

深圳再度出手嚴控房市，最新推出四大調控規定，呼應昨 (31) 日中國政治局會議要抑制房價上漲的宣示。消息出爐後，今 (1) 日地產股一片慘綠。

深圳昨日公佈加強調控房產的通知，更針對目前常見的假離婚買房、投機炒房加強防堵。這項政策在昨日政治局會議宣示打擊房價上漲後對外公布，受到外界格外矚目，更是深圳時隔 21 個月後再度大動作發布房市調控政策。

相關消息出爐後，房地產類股跌成一片，包括新城控股 (601155-CN)、沙河股份 (000014-CN)、保利地產 (600048-CN) 等地產股跌幅超過 5%。上証地產指數今日更一路下探，至截稿為止跌幅來到 3.26%。

上証房地產指數今日走勢 (圖自新浪財經)

最新出爐的四大調控措施，包括：

1. 暫停法人單位購屋

2. 新供應用地的商務公寓只租不售，新政後購買的商務公寓 5 年限售

3. 離婚 2 年內買房，實施差別化貸款政策

4. 新政後個人購房 3 年限售，之前買的不受限制

進一步研究，企業購屋大門之所以被堵上，原因在於近年來官方限購政策收緊，很多人改為利用企業名義買房達到炒房目的。

深圳市房地產研究中心主任王鋒指出，近期深圳一些熱門項目以公司名義購房的數量佔房源總套數 20% 以上，對剛需形成擠壓。深圳這回限制公司買房，主要是對準近期活躍的「投資公司」購房，業界分析，不排除深圳未來會對此推出更多細則進一步規範細則。

另外一大看點的措施則是「限售」，一是針對商務公寓，由於深圳公寓價格從 2015 年飆升，逐漸成為炒房者的「投資聖地」，近五年來，深圳成交再轉手的商務公寓佔總成交規模的 70% 左右，這一年半以來，個人和企業炒作商務公寓跡象明顯，這項措施就是要堵住資金炒作商務公寓的漏洞 。

另外，「限售」措施也有針對個人，要求個人買屋 3 年內禁止轉讓。由於去年深圳產權兩次轉移時間不滿 3 年的住房占二手房總成交量的 46%，顯示二手房炒作明顯。業內人士分析，限售將直接打擊純粹的投機購屋者，這項政策的巨大威力在於：讓持有周期拉長、持有成本提高。對商品房和公寓分別規定 3 年和 5 年的限售期，利於確保房地產市場穩定發展，對炒房也將有較大的約束作用。

針對中國這幾年流行的「假離婚真炒房」，深圳也要求對購房人離婚 2 年內申請住房商業貸款或公積金貸款的，各商業銀行、市公積金中心按貸款首付款比例不低於 70% 執行；若無房貸記錄且能提供離婚前家庭無住房證明的按貸款首付款比例不低於 30% 執行；若能提供離婚前家庭僅有 1 套住房證明的按貸款首付款比例不低於 50% 執行。