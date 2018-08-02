貿易戰效應嚇得A股跌勢不止 午後一度逼近2700大關

中國 A 股今 (2) 日跌勢不止，上證指數早盤跌破 2800 大關後，午後更持續下探，一度逼近 2700 點大關，深証成指更大跌超過 4%。市場人士更警告，跌破 2750 關卡後再跌破的風險就會大為提高。

今日一早 A 股三大指數開盤後隨即下探，盤面上近 3300 支個股，只有 200 多支股上漲，一舉跌破好不容易爬上來的 2800 點大關，市場氣氛一片低迷。到了午後，跌勢更加擴大，上証指數跌幅一度逼近 3.5%，眼看就快兵臨 2700 點關卡；深証成指更跌深逾 4%，創 2014 年 11 月以來新低；創業板指數也一舉跌破 1500 點大關，跌幅同樣逾 3%，創三年新低。

上證指數今日持續下探 (圖自新浪財經)

綜觀盤面綠油油一片，復牌股、天津自貿區、養雞領跌。尤其受到中國官方強調「堅決遏制房價上漲」影響，加上中國四大一線城市和蘇州近來紛紛加碼房市調控，密集推出調控房地產新政，種種利空讓地產股今天一樣抬不起頭來，地產類股整體下挫 3.84%，多股出現大幅殺跌，全新好、粵泰股份逼近跌停，地產龍頭類股如萬科、保利、招商蛇口等跌幅則在 4-5% 左右。

金融界智能投顧指出，今天大盤的回落是受到昨天貿易戰消息持續影響，盤面上房地產，軍工，保險等權重類股繼續向下，對大盤指數的走勢構成明顯利空。加上先前漲多的混改、基礎建設等題材股，今天同樣出現集體回檔走勢，前期漲多的股票也出現補跌行情，導致大盤走勢極為弱勢。不過，短期內仍看好基礎建設和混改政策利多，建議可逢低佈局。

《證券時報》報導，源達投顧表示，今日 A 股各大指數再次大幅下探，個股下殺明顯，到早盤收盤並沒有出現護盤的跡象，提醒午後要注意上證指數是否再度失守 2750 點大關，若跌破日後風險可能擴大。不過，如果午後出現護盤跡象，預計跌勢將有所緩和。