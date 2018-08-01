信邦Q3旺季迎高峰 綠能、醫療及車用下半年動能充足

信邦 (3023) 第三季進入消費性產品出貨旺季，除了通訊產品出貨動能增溫外，再加上綠能、車用產品也將放量出貨，法人看好，信邦第三季營收將攀上全年高點，續創新高，惟在通訊產品出貨比重提高下，毛利率恐較上季小幅下滑。信邦今年主要的成長動能仍來自綠能、醫療及車用，法人指出，綠能因為前兩年產業景氣較差，使得中小型廠商紛紛退出市場，讓信邦滲透率逐漸提升；車用部分則已打入中國車廠供應鏈，提供充電線及槍頭等。



法人預期，信邦今年在綠能營收有望成長 20-25%、醫療 5-10%，汽車則成長 10-15%，第三季將為營收高峰，第四季則因歐美客戶放假及盤點因素營收將較第三季略減，全年營收則有望成長逾一成，推升獲利優於去年表現。