澳博中期大賺57%符預期 高盛、美銀美林調升目標價 股價大漲逾8%

澳博 (0880-HK) 截至 6 月底止中期純利港幣 14.98 億元，年增 56.8%。高盛、美銀美林均認為澳博中期業績符合預期，評級維持「確信買入」和「中性」，目標價調升至港幣 13.1 元和港幣 11 元。澳博今 (1) 日股價開高走高，截至午盤，漲 8.08%，報港幣 10.3 元。

圖：新浪財經

截至 6 月底止，澳溥總淨收益港幣 171.97 億元，年增 9.7%，經調整 EBITDA 為港幣 19.59 億元，年增 29.9%，期內博彩淨收益港幣 168.43 億元，年增 9.6%。

中場業務方面，上半年中場博彩收益港幣 114.8 億元，年增 13.3%，佔集團博彩總收益 52%。中場賭枱數目就較去年底減少 16 張，至 1408 張。

至於貴賓廳業務，上半年貴賓博彩收益港幣 99.58 億元，年增 1.4%，佔集團博彩總收益 48%。

截至 6 月底止，澳博擁有 291 張營運中的貴賓賭枱，以及 18 名貴賓廳博彩中介人，分別較去年底增加 12 張貴賓賭枱，以及增加 1 名貴賓廳博彩中介人。

該集團於澳門路氹的綜合度假村項目「上葡京」，預計於今年底前完成項目建設，並預期於明年下半年開業， 上葡京有超過 90% 的總面積提供非博彩設施， 合共提供約 2000 間房間，預算總項目成本約為港幣 360 億元。

高盛今發報告指出，澳博第二季業績穩健符合預期，EBITDA 按季跌 2%，年增 46% 至港幣 9.72 億元，跑贏同業。儘管次季博彩收益普遍疲弱，及 4 月起工資上調 2.5%，若因應新葡京 (Grand Lisboa) 貴賓廳贏率下跌作出調整，其 EBITDA 按季升 3% 至港幣 10.2 億元。

該行指，受惠一日游旅客增多，新葡京營運繼續良好，其他自行推廣娛樂場及衛星娛樂場 EBITDA 亦有所增長。整體而言，集團貴賓廳轉碼數 (rolling volume) 按季跌 3%，中場業務則持平，表現均勝同業。

該行表示，集團賭收市佔率季升 0.8% 至 15.5%，料 7 月份繼續上升，這亦帶動 EBITDA 市占率按季升 0.3% 至 5.6%。該行續稱，新葡京利潤持續改善，料情況將可維持至下半年。該行將其目標價由港幣 12.7 元升至 13.1 元，維持「確信買入」名單內。

美銀美林也發表報告指出，澳博第二季次季經調整 EBITDA 按年升 46% 至港幣 9.72 億元，符合市場預期，但較該行預測少 3%。期內中場收入按季持平，年升 18%，行銷計畫帶動中場表現跑贏大市；貴賓廳收入則按年及按季均升 4%，公司估算其市場佔有率由首季的 14.7% 增至次季的 15.5%。

公司宣派中期息每股港幣 0.08 元，假如 60% 的派息比率能維持，其股息率則有 3%。該行將公司 2018 年預測 EBITDA 提升 2%，目標價則由港幣 10.7 元升至 11 元，評級維持「中性」。

