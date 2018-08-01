港股午盤跌0.03% 內房股大跌 紙業股大漲

恒生指數今 (1) 日高開 0.61%，之後內房股等大跌拖累恒指持續走低，截止午間收盤，恒指跌 0.03%，報 28575.47 點。國企指數漲 0.23%，報 11049.96 點；紅籌指數跌 0.42%，報 4302.33 點。大盤成交量港幣 440.76 億元。

恒指午盤跌 0.03%。 (圖：新浪財經)

內房股下跌，融創中國 (1918-HK) 跌 6.27%，碧桂園 (2007-HK) 跌 5.1%。政治局會議指出，下半年要下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制房價上漲。加快建立促進房地產市場平穩健康發展長效機制。

紙價開啟新一輪反彈紙業股大漲，玖龍紙業 (2689-HK) 漲 5.57%，報港幣 10.24 元；理文造紙 (2314-HK) 漲 5.5%，報港幣 8.05 元；晨鳴紙業 (1812-HK) 漲 2.11%，報港幣 6.79 元；陽光紙業 (2002-HK) 漲 2.3%，報 1.78 元。

受環保趨嚴和需求旺季來臨推動，近期廢紙系價格回曖，晨鳴、亞太森博、APP 等多家文化紙企聯合發佈漲價函，提價幅度 100-200 元 / 噸不等。

據介紹，此前 6-7 月初行業處於備貨淡季，再疊加環保督查制約終端接單，國廢及紙價走勢較弱。東吳證券認為，箱板紙進入 8 月後步入銷售旺季，有望進一步提價。另外，環保督察以及外廢管控趨嚴，行業集中度有望提升。

香港首隻未盈利生物科技企業新股歌禮製藥 (1672-HK) 港交所掛牌首日平收，報港幣 14 元。上市前夕，據輝立交易場資料顯示，歌禮製藥暗盤開市報港幣 14.3 元，較招股價港幣 14 漲 0.3 元，收報港幣 14.18 元，較招股價漲 1.286%，每手 1000 股，不計手續費，每手賺港幣 180 元。

「股王」騰訊 (0700-HK) 開高走低，一度跌 0.34%，截至午盤，報港幣 357.2 元，上漲 0.563%。

分析指出，踏入 8 月，港股未見特別看好，中美貿易戰重啟談判利多消息，僅刺激大盤小幅反彈，因此後市仍要極度謹慎。

資金流向方面，截至午為，滬股通淨流入人民幣 6.86 億元，港股通 (滬) 淨流出為人民幣 0.14 億元；深股通淨流入人民幣 5.71 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 0.31 億元。

滬股通中資金流入最多的是萬華化學，淨流入人民幣 1.23 億元，其次為烽火通信、招商銀行、中科曙光、祁連山。資金流出最多的是華友鈷業，淨流出人民幣 2.1 億元。

深股通中資金流入最多的是浪潮資訊，淨流入人民幣 9219 萬元，其次為北新路橋、贛鋒鋰業、巨人網路、分眾傳媒。資金流出最多的五糧液，淨流出人民幣 2.22 億元。