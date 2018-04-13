澳門「賭王」何鴻燊6月退休 澳博股價飆漲10%

又一位風雲人物宣布退休！繼上月香港首富李嘉誠之後，高齡 97 歲的澳門「賭王」何鴻燊也將在 6 月交棒退休，將一手培養的澳博控股交由「二房千金」何超鳳、「四姨太」梁安琪共同經營。

消息公布後，澳博股價一度飆漲 10.5%，創近 2 個月新高。

澳門博彩控股公司（SJM，簡稱澳博）週五公告，何鴻燊將在 6 月 12 日舉行的週年成員大會結束後退休，辭去公司主席、執行董事及董事會執行委員職務，改任公司榮譽主席。

澳博董事會宣布，「二房千金」何超鳳接任澳博主席兼執行董事，蘇樹輝擔任副主席、執行董事兼行政總裁。霍震霆和「四夫人」梁安琪，為澳博聯席主席兼執行董事。

董事會也建議，周年成員大會上選舉「三夫人」陳婉珍為執行董事。換句話說，「賭王」的三太太也將正式加入澳博，雖然權力遠小於二房及四房。

何鴻燊出身於赫赫有名的何東家族，1961 年與霍英東等人合資創辦澳門旅遊娛樂，標下澳門博彩專利權獨攬多年，並創辦信德集團在港上市，在他的領導之下，澳門博彩業收入長期居全球之冠，正式成為獨霸一方的「賭王」。

名下淨資產總值至少 86 億美元的何鴻燊，擁有「四房妻妾」，共 17 名子女，在台港澳大亨中是特例，堪稱一代情聖讓人津津樂道，每年生日各房都會花心思討他歡喜，如今也面臨家族內部明爭暗鬥的困境。

即將退休的他，在安排人事任命上，特別小心謹慎。除了讓何超鳳與梁安琪「共治」，董事會還建議他，額外選舉「三姨太」陳婉珍為執行董事，藉此平衡三房之間在集團內的勢力。