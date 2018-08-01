匯付天下入圍中國金融科技100強 小摩喊買 目標價9元

「2018 中國金融科技競爭力 100 強榜單」近日出爐，匯付天下 (1806-HK) 憑藉自身穩健合規的運營及金融科技實力，從眾多企業中脫穎而出，成功入選榜單，與螞蟻金服、財付通、微眾銀行、京東金融等知名金融科技企業並列。

此次評選以品牌知名度、企業競爭力及融資金額 3 個維度數據作為重點考察指標，分列了包括團隊競爭力、經營能力、創新能力以及未來成長性等 16 項細化的權重指標，對平台進行更加全面的考量。

成立於 2006 年的匯付天下，一直致力於向小微商戶和垂直行業提供全面的支付服務及解決方案。公司客戶已經涵蓋中國超過 580 萬家小微商戶、1500 家互聯網金融提供商及各垂直行業的 4000 家公司。

據全球知名諮詢公司 Frost & Sullivan 的資料顯示，在為中國小微商戶提供支付服務的獨立協力廠商支付服務提供者中，匯付天下過去一年所處理的交易量佔據了 5.5% 的市場份額，排名第一。

得注意的是，匯付天下在定位上不單單是一家協力廠商支付企業，公司在支付服務的基礎上，衍生出了諸多互聯網金融業務和佈局，包括向互聯網金融提供商及商業銀行提供 SaaS(如提供帳戶管理服務) 及資料驅動等增值服務。

簡單來說，匯付天下抓住了中國協力廠商支付的風口，享受著行業發展的紅利。同時，匯付天下以小微商戶支付服務為基礎，致力轉型的增值業務，成長為一隻名副其實的金融科技獨角獸。

受大市低迷和 P2P 倒閉風暴影響，匯付天下登陸港股市場不足 2 個月的就失守發售價港幣 7.5 元，近期有築底企穩的跡象。截至今 (1) 日 14:00，匯付天下股價跌 0.988%，報港幣 5.01 元，仍未重返發售價。

圖：新浪財經

摩根大通發表研究報告指出，匯付天下股價從上市至今下跌約 33%，主要是由於市場憂慮公司於 P2P 的覆蓋及擔心面對政策風險。

但實際上根據匯付天下提供的資料顯示，該公司本身及關聯公司皆不從事 P2P 業務，且匯付與 P2P 關聯的業務只有為 P2P 平台提供的支付和系統服務，並不為 P2P 提供任何擔保，也不承擔 P2P 平台的經營風險。

摩根大通也指出，匯付天下在 P2P 的覆蓋有限，預計在上半年業績披露後可以建立起投資者的信心，並將關注點轉移至未來增長。

摩根大通預計受移動支付急速增長帶動，匯付天下 2019 至 2020 年收入年複合增長率將達 35%，帶動期內每股盈利複合年增長率達 47%。因此，該行首次予匯付天下「增持」評級，目標價港幣 9 元，相當於 2020 年預測本益比 22 倍，較當前價格仍有 78% 的上升空間。