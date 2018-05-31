高盛喊目標價12.7元 大灣區概念股澳博控股大漲近10%

大灣區概念股澳博控股 (0880-HK) 今 (31) 日股價大漲近 10%，創近 1 年新高。大灣區規劃細則即將出台，暫定 6 月 11 日舉辦宣講會，待細則正式公佈，勢再刺激概念股上升，濠賭股最值得留意。

新浪財經報導，本週五 (6 月 1 日) 澳門政府將公佈 5 月賭收數字，瑞銀預料澳門 5 月賭收可年增 19-21%，若數字理想，博彩股股價可能騰飛。其中可特別留意具有大灣區概念的澳博控股。

高盛昨 (30) 日發表的研究報告指出，澳博控股可受惠博彩收入增長，公司 EBITDA 過去 2 季亦見改善，令投資者增加對其路氹項目信心。

該行指出，南下資金亦見緩慢復甦，計及「上葡京」計畫於明年中開業，相信澳博控股股價有望上升，重申「確信買入」名單，評級「買入」，目標價由港幣 12 元調升至港幣 12.7 元。

截至今 (31) 日近中午，澳博控股股價上漲 9.056%，報港幣 11.32 元。

圖：新浪財經

粵港澳大灣區是由香港、澳門、廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、肇慶、惠州、江門等 11 個城市組成的城市群，是繼美國紐約都會區、美國大洛杉磯地區和日本東京都市圈之後，世界第 4 大灣區。

2015 年，灣區城市群的 GDP 總量達 1.34 兆美元，總人口 6618 萬人，人均 GDP 為 20255 美元。

不過，粵港澳大灣區 11 個城市的人均 GDP 差異明顯。以人民幣計算，2016 年香港的人均 GDP 達 30.3 萬元，11 個城市之中，人均 GDP 最低的城市為 5.1 萬元，僅僅是香港的 1/6。

大灣區 A 股概念股包括：世榮兆業 (002016-CN)、格力地產 (600185-CN)、鹽田港 (000088-CN)、珠海港 (000507-CN)、粵高速 (000429-CN)、深赤灣 A(000022-CN)、廣州港 (601228-CN) 等；H 股則包括：深圳控股 (0604-HK)、中集集團 (2039-HK)、深圳國際 (0152-HK)、澳博控股等。