中石化邁入土地開發元年 緬甸合建住辦大樓下半年動工

中石化 (1314-TW) 今年為正式邁向土地開發的元年，除在國內將採自地委建形式，進行高雄商四土地開發計畫案外，海外不動產土地開發案已選定緬甸，將與地主合建住辦大樓，投資金額約 500 萬美元，預計下半年開始動工，將以出租為主，提供外商租用及赴當地經商的外商居住，年租金收益可望超過 80 萬美元，最快 2019 年完工。

中石化近來積極落實石化與土地開發雙主軸政策，董事長林克銘曾於 3 月底對外表示，今年為中石化正式邁向土地開發的元年，處於試水溫階段，盼在 2 至 3 年後，此事業體能讓中石化不受石化本業行情起伏影響。

中石化先前公告將進行的高雄商四土地開發計畫案，便是中石化跨入土地開發領域後，在台灣投資的第一筆、也是中石化創造土地開發自有品牌的試水溫建案，將採取自地委建形式，委託轉投資持股 100% 子公司陶朱建設負責進行，預計投入新台幣 18.35 億元，興建 27 層樓綠建築住宅大樓，最快可望於 2020 年完工銷售。

除國內土地開發外，中石化海外不動產土地開發案已選定緬甸，將與地主合建住辦大樓，投資金額約 500 萬美元，將興建地上 12 層、地下 1 層，低樓層規劃商辦、高樓層則規劃住宅，預計下半年開始動工，將以出租為主，提供外商租用及赴當地經商的外商居住，年租金收益可望超過 80 萬美元，最快 2019 年完工。

此外，中石化在越南市場也有些項目洽談中，目前針對海外不動產業務方面，以規劃新市鎮開發計畫為主，評估中的東南亞國家包括菲律賓、印度、印尼及越南等國。