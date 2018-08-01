Samsung Pay合作銀行增至10家

滙豐 (台灣) 商業銀行今年已把三大國際支付全數開通，滙豐銀今 (1) 日宣布，與三星電子攜手合作 Samsung Pay 服務，即日起滙豐台灣信用卡客戶可透過 Samsung Pay 綁定信用卡。若加上滙豐銀行， Samsung Pay 合作銀行增加至 10 家。

目前有支援 Samsung Pay 的銀行包括國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行、花旗銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、渣打銀行、上海商銀以及滙豐銀行等 10 家。

滙豐 (台灣) 商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，與三星合作開通 Samsung Pay 行動支付服務，透過這次合作，提供滙豐卡友一項安全又方便的行動支付體驗，另也宣告滙豐台灣今年把三大國際支付全數開通，在數位轉型業務策略上，邁向另一個重要里程碑。

根據市場調查顯示，台灣智慧型手機用戶對行動支付的認知度，今年已提升至 91%，且有高達 77% 的智慧型手機用戶，有意願開始或繼續使用行動支付；調查也指出，台灣消費者對國際業者的整體認知普遍較高。



而看好國際支付在台灣深具發展潛力，滙豐台灣自今年初至今，已將三大國際支付服務全數開通。據統計，Samsung Pay 搭載 NFC(感應式讀卡機) 與三星 MST(磁條感應) 技術，適用於新式 NFC 刷卡店家 (台灣僅 14 萬台)，也支援全台超過 30 萬台的 POS 磁條刷卡系統 (含 NFC+MST)。



隨著 Apple Pay、Samsung Pay 和 Google Pay 等國際三大 Pay 來台，開啟台灣行動支付風潮。

金管會最新統計，截至今 (2018) 年 6 月底，國際三大 Pay 的信用卡綁卡量達 403 萬張，累計刷卡金額達 215.9 億元，年綁卡量和刷卡金額分別增加 1.63 倍、6.97 倍，相當可觀；至於本土的台灣 pay 目前綁定戶數達 70 萬人，目標於年底突破 100 萬。