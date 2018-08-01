迎旺季 外資7月大買面板雙虎 買友達逾38萬張

面板走過價格下跌的衝擊，第 3 季進入旺季之外，面板價格也出現止跌回穩甚至反彈的情況，友達 (2409-TW) 認為今年面板供需平穩，預估需求增幅約 6-8%，供給部分，新產能有效產能開出來的情況還需持續觀察；面板漲聲響起，外資先行卡位，7 月大買面板雙虎股票，分別買超友達 38.4 萬張、群創 (3481-TW) 20.65 萬張。

友達第 2 季賺嬴韓廠 LDG，單季合併營收 750.5 億元，歸屬母公司業主純益 12.5 億元，每股純益 0.13 元，連 8 季獲利，累計上半年每股純益 0.58 元，第 3 季進入旺季，預估大尺寸面板出貨季增率 5%，ASP 持平；中小尺寸在出貨尺寸放大下，出貨量季減逾 1 成，約達 11-13%。

友達表示，電視今年上半年品牌廠積極促銷，加快調整庫存，第 2 季終端銷售表現較預期優，第 3 季進入旺季，備貨動作積極，目前整體庫存水位健康，下半年在電視品牌庫存回補，IT 返校潮、智慧手機新品上市等因素帶動下，旺季效應可期。

友達預期今年面板供需平穩，預估全年需求增幅約 6-8%，供給面部分，在今年及明年全球面板新產能將持續開出，由於良率及生產效率拉升需要時間，還有產品線規格升級及製程的轉換等問題，有效產能開出情況需要持續觀察。

群創 6 月合併營收 248 億元，第 2 季合併營收 665 億元，季減 0.4% ，年減 21.4%；群創原估，第 2 季大尺寸面板出貨預估季減 5% 左右，實際出貨表現遠優於預期；中小尺寸面板出貨原估季減 5% 內，實際出貨符合預期；第 2 季財報預計 8 月 14 日公布，市場預期也可望維持獲利。

面板雙虎都將迎來下半年旺季需求，外資買盤開始卡位，昨日買超友達 80924 張，統計 7 月買超達 38 萬 3630 張，今 (31) 日股價開高，一度拉升至 13.35 元，距填息僅一步之遙。