智崴集團電競爭霸賽熱度延燒 8月10日移師台中

智崴 (5263) 集團跨入電競，今年舉辦首屆《2018 體感電競爭霸賽》，南區賽事已於 7 月高雄啤酒音樂節熱鬧完賽。8/10 到 8/12 將移師台中舉辦中區賽事，冠亞軍的選手不但可以獲得高額獎金，並可獲邀參加 11 月底於高雄舉辦的世界電競大賽，挑戰年度總冠軍。智崴集團執行長歐陽志宏表示，《閃電對決》自今年 5 月全新亮相以來，受到許多來自海內外業者的洽詢。此次首度移至台中舉辦賽事，期望讓更多民眾一睹體感科技與電競的結合成果，並且逐步將體感電競推廣成為全民日常休閒活動的一部份。



智崴指出，3 天賽事除有精彩的中部地區電競戰隊區域賽，活動期間也開放一般民眾報名挑戰，民眾在周末可親自到場體驗全球首款 4 對 4 VR 體感電競射擊遊戲，身歷其境感受現今時下最夯的虛擬實境遊戲。



智崴體感電競遊戲《閃電對決》採用全體感 VR 電競系統搭配專利的六軸平台體感座椅，玩家隨著劇情內容左右、前後搖擺，彷彿實際坐入駕駛艙中與敵人廝殺對決，虛實的設計不僅提升遊戲的刺激度，更創造出觀賞性十足的平台。