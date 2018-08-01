Q1匯損料回沖 兆利上季獲利可望大進補 股價填息後再攻高

筆電軸承廠兆利 (3548) 在新台幣上季重貶之下，首季近 7 千萬元的匯兌損失可望回沖，帶動第二季獲利走揚，法人估單季 EPS 有機會挑戰 2 元大關。在財報利多預期之下，儘管近日傳出新款平價 Macbook 上市日期將再延後，恐影響其第三季業績表現，但兆利在近日除息 3.02 元之後，本週填息力道強勁，週二 (7/31) 拉出長紅填息完畢，週三 (8/1) 持續大漲，盤中更一度逼近漲停板價位，最高來到 54.6 元價位。

兆利第二季營收以 14.43 億元，創下 7 季新高，季增率 22.4%，年增率 4.4%，優於市場預期。據悉，其身為 Macbook 軸承供應商之一，上季有 Macbook Pro 小改款機種上市加持。

不過，Macbook 年度大戲是預計下半年將推出的 13 吋平價版 Macbook，今年以來延遲發表的傳言不斷，直到近日又傳出，因英特爾製程轉換拖累恐又遲到，令供應鏈業績遞延。

就兆利的業績軌跡來看，第三季一向為該公司全年度的最旺季，今年的表現則待觀察。不過，第二季財報則值得期待，主要是因為其業績上升，本業獲利預估維持穩健格局，而首季近 7 千萬元的匯損，第二季在新台幣重貶效應下可望回沖，單季 EPS 有機會挑戰 2 元。