智崴打造中東地區最大飛行劇院亮相 阿布達比王儲親臨現場

智崴 (5263) 指出，全世界首座以 Warner Brothers 為 IP 的主題樂園今天在阿布達比正式對外開幕。阿布達比王儲更在開幕前一天，與阿拉伯聯合大公國副總統等人親臨現場，對外宣布 Warner Brothers World 正式開幕。業主表示，這座主題樂園的開幕是阿拉伯聯合大公國在旅遊發展的另外一個重要里程碑，將提供海內外旅客在阿聯酋內有更棒的旅遊體驗。智崴集團執行長歐陽志宏表示，業主對於設備表現的要求並不亞於迪士尼水準，而這座在沙漠地區的飛行劇院，智崴的工程團隊得在氣溫高達攝氏 40 度的施工環境完成安裝，也是智崴團隊前所未有的工程挑戰。



歐陽志宏表示，專案完成後業主向智崴團隊致上高度肯定，開幕期間也是大排長龍等待體驗的設備，也代表著智崴的產品更進一步獲得國際一集主題樂園的認同。智崴的觸角接下來即將伸往更多的國家，北至冰島、南至澳洲，將全世界最好的飛行體驗拓展至世界各地。



智崴指出，這座斥資約新台幣 300 億元打造的 Warner Brothers World，坐落於阿布達比酋長國的一座人工島 Yas Island 之上，佔地面積達 165 萬平方英尺，其中更有一座目前中東地區最大的飛行劇院。該飛行劇院位於此主題樂園的大都會區 (Metropolis)，內容以 Warner Brothers 英雄人物為題材，以最新穎刺激的飛行方式，帶領遊客翱翔於華納英雄世界，也讓旅客門彷彿加入英雄世界當中一起對抗邪惡勢力。