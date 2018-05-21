智崴切入中低階及VR電競設備 3-5年內完成百套 今年獲利可望戰新高

智崴 (5263) 下午應櫃買中心之邀舉行業績說明會，總經理歐陽志宏指出，目前尚未認列工程金額近 16 億元，近兩年內完成，而智崴在站穩高階市場後，將進攻中低階市場及 VR 體感電競，他說，去年智崴中低階主題樂園市場客戶接單量已到 25%，今年就會有 m-Ride 產品問世，智崴目標 3-5 年內完成 100 套體感設備銷售與布點。智崴第一季營收 3.48 億元，毛利率 42.72%，營業淨利 5306 萬元，營益率 15.24%，稅前盈餘 4699 萬元，稅後淨利 3603 萬元，每股盈餘 0.86 元。歐陽志宏指出，首季受到匯兌損失、新產品研發費用增加及進軍國際市場推銷費用增加，使得營收增加但獲利下滑。



歐陽志宏表示，第一季將是谷底，今年會逐季成長，全年業績仍看好，而目前尚未認列工程金額近 16 億元，預估全年業績表現會比去年好，法人估，智崴全年每股盈餘有機會挑戰歷史新高 6.2 元。



歐陽志宏指出，今年採取新策略，目前智崴主力產品飛行影院在全球市佔率第一，金額也是全球最高，i-Ride 佔公司營收比重高達 90%，10% 為其他產品，主要是 i-Ride 市場銷售好，也因為 i-Ride 的成功，吸引一階客戶來看智崴其他產品，m-Ride 或是 Q-Ride 毛利率維持與 i-Ride 相當，這是智崴堅持不走價格戰原因。



歐陽志宏表示，智崴今年成功開發另外一套設備 m-Ride，與 i-Ride 不同之處在於屬於中、低階，客戶訴求是經濟、效益，平台軸數為 3 軸，售價是 i-Ride 的一半，毛利率仍高，與 i-Ride 相當，而 i-Ride 建置需要 14 個月，m-Ride 約 8 個月完成，看好未來 m-Ride 飛行劇院發展性，期盼 m-Ride 只有智崴一家。



歐陽志宏分析，同一空間 m-Ride 比 i-Ride 增加 30 人，每小時載客量更增加，這新型態將佔領市場，也是智崴的策略佈局，讓客戶能以很低代價取得設備，但由智崴生產、製造、提供內容及維修售後服務，智崴影片授權、設備保養每年收益高於設備售價的一成以上。



歐陽志宏指出，中低階市場整體規模約為高階市場的 4 倍，去年智崴中低階主題樂園市場佔比已到 25%，客戶來自美洲、亞洲及中國，未來會逐步提高，而今年就會有 m-Ride 產品簽約問世。



至於 Q-Ride 部分則是補其他兩個的不足，主要是仍有觀眾想看廟會、夜市或文化歷史有關活動，較屬於互動或是近距離拍攝，Q-Ride 效果可以與其他兩個相當，具有取代性，一台 Q-Ride 售價約 50-60 萬美元，費用較低，目前是缺貨狀況，首批進軍中國及日本。



智崴目前有 29 套設備營運中，建置中有 42 套，歐陽志宏表示，目標 3-5 年內完成 100 套體感設備銷售與布點，對未來營運有助益。



根據統計，目前全球體感電競市場第一為中國，其次為美國、日本及德國。智崴想做的是 VR 體感電競，將切入平台、設備、廣告及轉播權利金等，下半年會推出 VR 電競產品，今年有機會開始貢獻業績。

