劍麟緩步填息 持續擴大汽車事業布局

劍麟 (2228) 配發 5.24 元現金股利今天除息，參考價為 84.7 元，股價開盤走揚，逐步邁向填息。受惠汽車事業部營收比重持續增加，帶動劍麟第二季合併營收達 10.57 億元，不僅較第一季成長 4.81%，亦較去年同期成長 3.77%。



展望第三季，劍麟指出，第三季為汽車產業傳統暑休淡季，但受惠於各品牌車廠將新車應用更多行車安全相關技術升級，且從高階車款持續往一般房車的滲透率逐年提高，有助於劍麟再提升高水位的訂單能見度。



此外，劍麟亦隨著主要客戶在地化生產需求擴增生產基地及新增產線，包括台灣南投及中國湖洲兩大生產基地導入自動化設備、新增產線設置，以及前進波蘭設立新廠等，可望在新產能的挹注、生產效率提升、人力成本降低等效益逐步地展開下，推升集團未來整體毛利率及獲利。



看好汽車事業部營運成長仍為驅動公司整體營運的成長引擎，劍麟目前仍持續致力於擴大汽車事業部營運的布局，同時與主要客戶緊密合作開發新產品及拓展接單業務範圍的觸角等。