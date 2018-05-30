〈威剛展望〉今年營運逐季高 DRAM維持健康樂觀至2020年

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (30) 日表示，今年營運將逐季走高，下半年會更好，並預期 DRAM 產業到 2020 年前，都可望維持健康樂觀狀態，但 NAND Flash 雖需求穩定成長，供給面仍有變數，看法相對保守。

陳立白表示，今年首季受到打銷 NAND Flash 庫存影響，毛利表現下滑，但今年營運將逐季走高，下半年會更好。他並指出，今年第 1 季工控產品營收較去年同期倍增，除 PC 外，也開始著墨電競領域，看好未來電競將是記憶體需求成長快速的領域。

DRAM 價格部分，陳立白指出，目前 DRAM 合約價持穩，預期今年都將持穩或小幅下修，而現貨價從 4、5 月開始回軟，兩者價格趨近，但預期第 3 季在需求拉升下，現貨價將上揚，再度與合約價拉開價差。

從需求端來看，陳立白表示，資料中心記憶體需求強勁，預期未來 2 年內都將持穩；行動記憶體需求採購則受到新機發表提早影響，預期較往年提前 3 至 5 周，雖然全球智慧型手機市場趨於飽和，但新一代手機搭載記憶體容量持續創高，需求可望從 6、7 月起穩定增加；電競市場需求持續成長，PC 持穩，而車載與人工智慧 (AI) 發展都將推升需求上揚。

供給方面，陳立白指出，目前 DRAM 供應鏈沒有太大擴產動作，中國產能不大，也非主流規格，對今年、甚至明年的市場影響可忽略，DRAM 產業到 2020 年前，預期都可維持健康樂觀。

NAND Flash 價格部分，陳立白認為，今年將呈現緩慢跌價趨勢，預期第 3 季在手機訂單啟動拉貨下，價格將趨穩或微幅跌價，雖然需求可望穩定成長，但他指出，目前全球約 6 至 8 家供應商各有盤算，受到多家 3D NAND Flash 製造商供給面將有變數影響，第 4 季目前市況能見度仍不高，看法相對 DRAM 保守。

除資料中心、PC 與行動等需求外，陳立白看好電競產品後市發展，他表示，電競市場需求大，毛利表現也不錯，今年威剛泛電競產品營收占比有機會達 10%，明年力拚 15%。

此外，威剛已投入研發電動車馬達 4 年，陳立白表示，原先是以發展汽車馬達為主，之後轉而投入電動機車市場，目前台灣除 Gogoro 外，已成功切入三陽、光陽與中華等電動機車供應鏈，預期明年上半年小量出貨，開始貢獻營收。