港交所7月共40家申請上市 今年以來新上市135家 總數達2249家

港交所 (0388-HK) 公佈，2018 年 7 月份，共接受上市申請的公司數目 40 家，2018 年至今累計為 208 家，新上市公司數目 135 家，包括 86 家主板上市公司，49 家創業板上市公司。被視作為反收購行動的非常重大收購事項，於 7 月份有 2 件，2018 年至今累計有 5 件。

今年以來，處理中的新上市申請共 175 件，包括主板上市申請 133 件，創業板上市申請 42 件；已原則上批准上市，但仍未上市的公司有 16 件，其中主板上市 11 件，創業板上市 5 件。

此外，被駁回、自行撤回沒有進展的申請個案共 156 件，其中主板上市申請 88 件、創業板上市申請 68 件；申請處理期限已過的共有 141 件，申請被拒的 7 件，自行撤回申請的有 8 件。

另外，從創業板除牌轉到主板上市公司累計有 7 家，自願撤回上市地位有 4 家。

停牌 3 個月或以上公司有 75 家，當中已進入除牌程序公司有 22 家。已向其發出 6 個月擬除牌通知的創業板公司 3 家，已獲上市委員會批准除牌的公司有 6 家。

於 2018 年 7 月 31 日，港交所上市公司總數目 2249 家，當中 1872 家在主板上市，377 家在創業板上市。

港交所行政總裁李小加今 (1) 日出席上市儀式時表示，新經濟及生物科技有發展前景，港交所作為市場運營者，將維持市場開放，至於交易好壞與中短線發展前景是由市場決定的，但新經濟企業的融資需求及市場需求是「永恆的主題」。

至於其 7 月赴京商討「互聯互通」的結果，李小加表示，三地交易所已經建立工作組加緊推進相關工作，方向已定、框架已有共識。因為第一間同股不同權公司上市且納入指數，並有通告明確會納入互聯互通，他認為具體規則的推出不是遙遙無期。但三地合作需要一定時間以推出方案細則，一有進展就將公佈。

港交所原計劃在 8 月展開企業版「同股不同權」（WVR）諮詢突然決定延緩，李小加表示，大部分相關的工作已經完成，但做對市場結構有較大影響的諮詢，需要市場達成更廣泛的共識。將會在下次上市政策小組及證監會開會時繼續討論，未有時間表，惟不會議而不決。

港交所今 (1) 日股價開高走低，一度跌至平盤下方，截至近午盤，股價來到港幣 231.6 元，守住平盤。