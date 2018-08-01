港股盤前—中美有意重啟貿易談判 港股8月應有好開始

今天推介 - 澳愽（880）及持有其少量權益的信德集團 （242）

1）雖則 A 股週二能反覆靠穩，並終止四連跌，但受騰訊（700）持續弱勢影響，港股週二繼續走低，恆指收報 28583 點，下挫 151 點。大市成交按日上升約 21% 至 875 億。滬深港通成交金額也上升約 2% 至 90 億；流向則仍是淨流出，金額約 10 億。（騰訊的淨流出約 5.7 億，週一為 6.6 億）。



板塊方面，石油及防守類（公用及高息股）表現較好。科技及新經濟股則是重災區，軟件和手機設備尤甚。教育股回吐也明顯，反而昨天新上市的愽駿（1758）則造好。藍籌股 16 升 33 跌 1 持平。做空方面，佔大市成交回落至 13.2%，仍是偏高水平。牛熊証街貨最新比重為 53:47，重貨區方面，熊証重貨區仍在 29100-29149，牛証重貨區則在 28200-28299。

簡評 ：美國科技股的弱勢及市場預期騰訊第二季收入增長放緩這兩大因素，繼續是股王被拋售的借口。美國科技股的弱勢原於面書，但其經營模式和服務地區跟本和騰訊是風馬牛不相及，板塊氣氛差而股價被拖下是可以理解的（小米（1810）、金蝶（268）、長飛光纖（6869）等同樣情況），是否錯殺則見仁見智。



至於增長放緩，主要是由於騰訊多個遊戲是在 6 月底及 7 月推出，而主打的絕地求生也因政府批核問題在第二季應未能錄得收入。換句話說，增長放緩是時間差問題。當然，接近 40 倍的市盈率，公司「犯錯」的空間自然狹窄。從圖表看，$350 似乎是下一必試的價位。筆者曾建議 $380 以下分段吸納，綜合以上股價走弱的原因，長線看好的觀點不變，但亦要有心理準備股價仍會尋底。



大盤方面其實不是太差，因單一隻騰訊的跌幅已佔恆指昨天 151 點的跌幅一半有多。有前輩指大市調整的尾聲往往是之前最強的股份，且看是否靈驗。執筆時突又傳來中美有重返貿易談判桌的機會；七月港股沒有翻身，寄望八月業績期吧！個股方面，之前推介的華能（902）和澳愽（880）昨天收市後公布的業績均不俗（見點 3），兩者在現價應還有上升空間。另外，投資者也要留意今天中午公布的澳門 7 月愽彩收入數據。

2）彭博引述消息人士稱，中國國務院副總理劉鶴和美國財長努欽各自的代表，正在私下商討重啟貿易談判的可能性，希望能夠避免爆發全面貿易戰。消息刺激美股三大指數週二全面反彈。道指結束兩連跌，收市升 108 點或 0.43%。標指和納指則分別上升 0.49% 及 0.55%。另外，收市後蘋果公佈的業績也勝預期，股價在市後時段升 3.8%。調查顯示石油出口國組織 7 月產量升至今年新高，而且美國似乎對伊朗態度軟化，紐約期油下挫 2%。十年期國債債息最新為 2.962%。港股 ADR 反彈 223 點，相當於恆指 28806 點水平。

3）個股訊息 ：

神威藥業 (2877) - 預期截至 6 月底止，中期股東應佔溢利將按年增加約 40%。

華能 (902) - 公布截至今年 6 月底止，中期盈利 17.31 億元 (人民幣 ‧ 下同) ，按年增長 6.1 倍，每股盈利 0.11 元。

澳博 (880) - 公布截至 6 月底止中期業績，股東應佔溢利 14.98 億元，按年增 56.86%。每股盈利 26.5 仙，派中期息 8 仙。

4）新股訊息 ：

歌禮製藥（1672）今天掛牌，暗盤價收 14.28，較招股價 14 元高 2%。

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