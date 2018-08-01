美股盤後─中美尋求協商 化解貿易緊張 道瓊收高108點

報導指出美國與中國正尋求協商，避免兩國貿易衝突升高，美國股市週二上漲，並創下今年初以來最大單月漲幅。



道瓊工業平均指數收高 108.36 點或 0.43% 至 25415.19。

Nasdaq 指數收高 41.78 點或 0.55% 至 7671.79。

S&P 500 指數收高 13.69 點或 0.49% 至 2816.29。

費城半導體指數收高 8.91 點或 0.66% 至 1367.47。

報導指出，世界兩個最大經濟體正試圖重行談判，以避免全面的貿易戰。消息人士說，財政部長梅努欽與中國副總理劉鶴正私下進行協商。梅努欽上週告訴 CNBC 說，兩國仍持續默默進行對話。

該報導發布後，波音與 Caterpillar 股價分別上漲 1.5% 與 2.9%。

週二為 7 月最後交易日，主要指數本月亦強勁上揚。道瓊與 S&P 500 分別上漲 4.7% 與 3.6%，創 1 月以來最大單月漲幅。Nasdaq 指數 7 月上漲逾 2%，為連續第四個月上漲。

7 月，強勁的企業財報與利多的經濟數據，提供了股市利多。

目前為止，約有 60% 的 S&P 500 企業公布了財報，其中 82% 獲利優於預期。

分析師說，許多人曾警告 2018 年第一季，企業獲利高點已經出現。然而，已公布第二季財報的 S&P 500 企業中，有 299 家獲利與營收均優於第一季。也有許多企業獲利優於預期。

過去三個交易日，科技股大幅下跌，合計跌幅達 5.4%。S&P 500 與 Nasdaq 三天均告收黑。臉書上週公布營收低於預期，全球每日活躍使用人數亦令人失望。推特公布上季每月使用人數亦低於預期。

這些財報導致投資人對所謂 FANG 股票失去了信心。而 FANG 股票正是今年 S&P 500 漲幅的主要推手。