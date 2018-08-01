中國鐵塔最快今天定價 4.5萬人力捧輕微超購 凍資46億

大陸 3 大電信商注資成立的中國鐵塔 (0788-HK)7 月 31 日截止認購，公開認購部分共約 4.5 萬人入票 (匯入證券帳戶)，輕微超額認購，但不足 1 倍。消息指鐵塔最快今 (1) 日定價，下週二 (8 月 7 日) 正式公佈分配結果，翌日 (8 日) 在港交所主板掛牌。

中國鐵塔作為年內全球集資最高的新股，港交所公佈，將於鐵塔首日掛牌時推出股票期貨和期權，納入可放空名單，以及准許發行商推出相關窩輪 (衍生權證)，與 7 月上市的小米 (1810-HK) 同等待遇。

鐵塔最多集資港幣 681 億元，公開招股部分占約港幣 34 億元。市場消息指，經初步點算，鐵塔最終凍資約港幣 46 億元，但補充尚未完成核實點票，最終結果或有些少出入。

以超購倍數計，鐵塔反應較歷來巨型新股遜色；以認購人數計，則較郵儲行 (1658-HK) 逾 3 萬人認購為佳。

輝立證券企業融資副經理陳英傑指出，中國鐵塔逆市仍獲足額認購已算難得，估計有部分機構投資者變陣在公開招股認購，冀增中簽機會。

中國鐵塔每股招股價介乎港幣 1.26 元至 1.58 元，一通證券行政總裁宓光輝認為，鐵塔作為十九大後組建的首隻新國企，挾著改革紅利優勢，掛牌初期料可險守港幣 1.58 元的上限招股區間價，但上望空間只約 1 成。