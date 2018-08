[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/07/31 107/07/30 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.03000 13.85000 0.18000 1.29964 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.15000 19.92000 0.23000 1.15462 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.83000 20.62000 0.21000 1.01843 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.51000 14.37000 0.14000 0.97425 景順台灣科技基金 32.99000 32.68000 0.31000 0.94859 復華恒生單日反向一倍基金 8.62000 8.54000 0.08000 0.93677 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.19000 16.04000 0.15000 0.93516 復華富時不動產證券化基金 19.69000 19.51000 0.18000 0.92260 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.23000 14.10000 0.13000 0.92199 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.96000 43.56000 0.40000 0.91827 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.45000 37.11000 0.34000 0.91620 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.21000 23.01000 0.20000 0.86919 元大台灣金融基金 17.92000 17.77000 0.15000 0.84412 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.75000 21.57000 0.18000 0.83449 華南永昌物聯網精選基金 12.33000 12.23000 0.10000 0.81766 野村台灣高股息基金 23.63000 23.44000 0.19000 0.81058 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 兆豐國際國民基金 23.11000 22.93000 0.18000 0.78500 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897 永豐永豐基金 38.00000 37.73000 0.27000 0.71561 野村鴻運基金 21.22000 21.07000 0.15000 0.71191 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 元大台灣高股息基金 27.35000 27.16000 0.19000 0.69956 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 德信台灣主流中小基金 20.51000 20.37000 0.14000 0.68729 華頓全球黑鑽油源基金 6.01000 5.97000 0.04000 0.67002 野村台灣運籌基金 39.07000 38.81000 0.26000 0.66993 元大台灣50單日正向2倍基金 40.27000 40.01000 0.26000 0.64984 復華富時台灣高股息低波動基金 52.64000 52.31000 0.33000 0.63085 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------