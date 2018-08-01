【大慶證券】盤前分析－蘋果財報優於預期  蘋概股成新主流



◆盤勢分析

美四大指數全數回升，報導指出美國正試圖與中國重啟談判，以避免貿易戰的衝突擴大，市場就美國對中國 2000 億美元進口商品課徵關稅的擔憂減輕不少，美股持續反映財報突出表現，現階段公布財報企業中有 82% 獲利高於預期。蘋果於盤後公布第二季財報與第三季預測，雖手機銷量 4130 萬支低於預期，但 ASP 來到 724 美元表現超乎市場預期，盤後漲幅接近 4%，公司預估第三季蘋果營收將落在 600 至 620 億美元之間，高於市場預估的 596 億美元，顯示第三季手機銷量基本上合乎市場預期，甚至有機會較原先預期來的高，對蘋概股有望起激勵效果。

台股昨日在金融股以及部分傳產撐盤的帶動下，大盤終場上漲 23.97 點，漲幅 0.22% 收在 11057 點，再度守在 11000 點之上，短多趨勢不變，大盤持續上攻機率高，但考量亞幣仍趨貶下，大盤要挑戰前高 11261 的難度頗高，指數空間不大。櫃買指數昨日表現稍稍回穩，終場上漲 0.35%，但日 K 線反彈的幅度連前天長黑 K 的一半都不到，因此短線趨勢仍偏空，中小型內資股仍要留意多殺多的風險。

盤面表現，近期輪動速度非常快，很難掌握到每天會強勢上漲的個股，不過第三季展望好的族群仍是盤面焦點，蘋概股昨日強勢表態，包括：GIS-KY、美律、康控 - KY、台郡、臻鼎 - KY… 等，都是近期低基期剛轉強的標的，短線續強機率高。另外，手工具機包括：力山、鑽全以及巨庭即將進入旺季，下半年台幣趨貶，匯兌收益可期的情況下，也是近期盤面相對抗跌的族群。其他傳產股如：鋼鐵、水泥、塑化… 等，下半年展望也不差，都是第三季可以持續留意的方向。弱勢族群部分，仍以被動元件為重災區，前日盤後被動元件利多盡出，但昨日仍擋不住賣壓，雖然禾伸堂、大毅表現不差，但僅僅是跌深反彈，指標股國巨以及華新科，盤中跌幅都超過 9%，技術線型來看，都疑似打出頭部型態，因此近期被動元件持續被調節的壓力相當大，不建議低接。

