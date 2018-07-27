痛失印度一哥後 小米Q2大陸手機出貨零增長 4大品牌中掉車尾

小米 (1810-HK) 去年手機出貨量逆市錄逾 7 成升幅，令市場驚豔，近期有放緩跡象；繼在印度痛失一哥寶座後，小米第二季大陸市場手機出貨量按年錄得零增長，增幅排 4 大廠商之末。

據市場研究機構 Canalys 調查顯示，大陸智慧手機市場出貨量第二季有所反彈，由首季的 9100 萬部增至 1.04 億部，但較去年同期下跌 8%。

06090 其中華為表現最出色，次季出貨量達到 2850 萬部，市占率由去年同期的 21% 升至 27%，齊創新高。OPPO 及 Vivo 位列第二及第三；小米則保持第四位，市占率按年微升 1 個百分點至 14%，但出貨量按年零增長。

除大陸市場，小米第二季在印度市場表現也失利。小米去年第四季超越三星成為印度最大的智慧手機廠商，不過據市場調研公司 Counterpoint 資料，過去數月推出多款新機的三星上季以 29% 市占率重奪印度智慧手機市場第一，小米市占率則為 28% 緊隨其後。

小米上市招股書顯示，去年智慧手機銷售為其主要收入來源，占總收入約 7 成，今年首季比例則為 67.5%。小米 6 月上市至今股價累升 7.6%，昨 (26) 日收報港幣 18.3 元，跌 1.5%。