【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，因有消息指美國和中國將恢復貿易磋商。道瓊斯指數上升 0.4% 至 25,415 點；標準普爾指數上升 0.5% 至 2,816 點；納斯達克指數上升 0.5% 至 7,672 點。傳美國考慮將 2,000 億美元中國商品征收之 10% 進口關稅提升至 25%；蘋果（AAPL.US）公布因高價 Iphone 銷售強勁第二季業績遠超預期。

油價週二下跌，因 OPEC 及美國 7 月產量增加。紐約 9 月期油下跌 2.0% 至每桶 68.76 美元。API 公布上週美國原油庫存意外增加。金價上升，紐約 12 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,233.6 美元。

香港股市週二下跌，內地股市個別發展。科網股跑輸大市，教育股也受壓；汽車製造股上升。個股方面，渣打銀行（2888.HK）中期除稅前溢利按年增加 23% 且恢復派息，但券商普遍認為次季成本偏高，股價下跌 3.8%。恒生指數下跌 0.5% 至 28,583 點，國企指數下跌 0.2% 至 11,025 點，香港股市成交金額增加 21.0% 至 875 億港元。上證綜合指數上升 0.3% 至 2,876 點，滬深兩市成交金額減少 16.6% 至人民幣 2,709 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的百濟神州（6160.HK）孖展認購未足額。

◇ 澳博控股（880.HK）公布 2018 年上半年業績，總收益 172 億港元，同比增加 9.7%，受惠於行政開支按年微跌，經調整 EBITDA 為 19.6 億港元，同比增長 29.9%，而股東應佔溢利按年大增 56.8% 至 15.0 億港元。建議派發中期股息每股 8.0 港仙，同比大增 60.0%。公司對下半年之表現持樂觀的看法。

◇ 利福國際（1212.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比減少約 48% 至約 8.9 億港元，主要因去年同期錄得一次性收益 4.2 億港元、投資收入盈轉虧（去年同期 3.3 億港元收益）、及投資物業公平值收益（去年同期 3.5 億港元）按年減少。然而，受惠於上半年同店銷售增長約 24%，公司經營溢利於期內因而受惠。

◇ 安莉芳（1388.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年純利將同比增長約 30% 至約 1.1 億港元，主要受惠於期內毛利率同比增加。另外公司公布第二季的整體銷售額同比增加約 14%；期內，經營逾十八個月的店舖中同店銷售亦按年錄得單位數的增長。

◇ 中國再保險（1508.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比減少約 22% 至人民幣約 23.0 億元，主要因去年同期實現一次性收益人民幣 7.3 億元及承保效益有所下降。

◇ 理文造紙（2314.HK）於昨天中午公布 2018 年上半年業績，收入 164 億港元，按年增加 43.1%，股東應佔溢利 29.8 億港元，同比上升 35.9%。由於庫存天數不低，加上公司認為市場情況僅為一般，公司預計下半年銷量或僅與上半年相若或最多輕微上升；因包裝紙需求一般在下半年較旺盛但廢紙價格則一般於下半年較低，加上內地木漿價格有所回落，公司認為下半年利潤率將超上半年，其中或包括因貿易戰開打導致上半年行政費用增幅較快，但現已回復正常水平。公司表示貿易戰目前未給公司帶來大的影響，且公司會加快海外佈局分散潛在風險，其中公司將 2018 年資本開支預測從 26 億港元上調至 42 億港元，因公司表示或將有收購或擴產計劃公布。

◇ 神威藥業（2877.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年將同比增加約 40% 至人民幣 2.6 億元，主要受惠於公司產品的平均價格和銷售量同比上升，營業額、毛利及毛利率因而上升（一季度營業額按年大增 68.3%）。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)