〈蘋果財報超預期〉繳出史上第3強財報的背後：8年來華為市占首超蘋果

蘋果 (AAPL-US) 今年第二季在全球智慧手機市場排名竟然不是「數一數二」，這是 8 年來頭一次。

IDC 週二 (31 日) 公布，蘋果全球市占率過去一年自 11.8% 上升至 12.1%，但遭中國手機廠華為 (Huawei Technologies) 超越，華為同時期自 11% 增長至 15.8%，排名第二，市占率僅落後南韓三星 (Samsung Electronics) (005930-KR)，但三星市占率反自 22.9% 下降至 20.9%。

IDC 項目副總裁 Ryan Reith 表示，「至少可說，華為持續的成長令人印象深刻，因為華為竟然有能力切入知名度廣泛不響亮的市場。值得注意的是，蘋果在過去 2 個假期季推出新品後都拿下冠軍，因此今年和之後，我們可能持續看到這幾家龍頭公司排名變動。」

今年第二季，全球智慧手機出貨總量達 3.42 億支，較去年同期的 3.482 億支下降 1.8%。

排名前五大的手機廠 (三星、華為、蘋果、小米和 Oppo) 中，僅有三星手機出貨量較去年同期下降。

下表為 IDC 公布的全球智慧手機市場今年第二季概況：

(Canalys 和 Strategy Analytics 均同意華為 Q2 超越蘋果的說法)

一如上表，三星市占率掉了 2 個百分點，出貨量還減少了 830 萬支，三星將此歸咎於高階手機競爭激烈，以及智慧手機市場整體疲弱，目前市場聚焦三星 8 月 9 日預計發布的 Galaxy Note9。

華為驚人增長 4.8 個百分點，創下市占率 15.8% 的新高，超越蘋果，雖與三星仍有一段距離，但若能保持這股動能持續下去，奪冠也指日可待。華為的 P20/P20 Pro 系列市場需求強勁，透過網路通路銷售的 Honor 機種也一樣受歡迎。

靠 iPhone 銷售量稍微提升，蘋果市占率增加 0.3 個百分點，蘋果特別指出 iPhone X 是最暢銷機種，今年秋季蘋果預計公布新機，屆時渴望助該公司奪回亞軍地位。

小米市占率提升 2.9 個百分點 (達 9.3%)，而 Oppo 增加 0.6 個百分點 (達 8.6%)。

其他非屬前五大的手機廠，其市占率共下降 6.9 個百分點，兩團體之間的差距越拉越大，若最後前五大手機廠均出現 2 位數的市占率也不意外。

消費者似乎不再癡迷於升級到最新機種，就算要換機到最新款，越來越多人也會考慮購買中國三大手機廠，而不僅在三星與蘋果產品中選擇。

IDC 副研究主任 Melissa Chau 表示，「全球智慧手機消費者，尤其是關鍵領頭羊中國，他們會朝更高階設備交易，但已經不再有那麼多新款智慧手機推出，所以出貨量下降。若以美元計價的角度來看，智慧手機市場仍在上升，未來幾年也會持續成長，因為消費者越來越仰賴這些設備來處理他們大部分的運算需求。」

IDC 項目副總裁 Ryan Reith 表示，「對多數市場來說，超高階 (700 美元以上) 產品的競爭對手主要是蘋果、三星和華為，具體取決於地理位置，短期內變化不會太大。另一方面，小米、Oppo 和 vivo 也慢慢用略低於前三大手機廠產品的價位，推動顧客群擴大，這個領域他們都應該要密切關注，因為這領域建構狀況越來越完整。」