〈財報〉蘋果手機出貨量低於預期 但ASP大幅躍進至724美元 股價漲

蘋果公司 (AAPL-US) 週二 (31 日) 公布第 3 季度財報。以強勁的數字在每股純益及平均 iPhone 售價上下功夫，使盤後股價大漲 2.55% 來到 190.29。

蘋果也距離 1 兆美元的市值更接近，盤後市值約 9564.8 億美元。蘋果今年股價漲幅約 12%。

蘋果股價日線趨勢圖

需科技類股，如臉書 (FB-US) 及推特 (TWTR-US) 上週的近 20% 下跌幅度後，蘋果似乎暫時「拯救」了這類股票的跌幅，穩住了趨勢。

蘋果的財報數字大致上與分析師的預測一致。許多人對其手機及平均銷售價格 (ASP) 寄予厚望。第 3 季度出貨的 4130 萬隻 iPhone 與去年同期基本持平，但有助於 iPhone X 的 999 美元售價，今年蘋果的 724 美元 ASP 與去年同期相比的 606 美元有了顯著的增長。

一如往常，蘋果也未以各項 iPhone 做銷量的區各，但執行長 Tim Cook 曾在 5 月份提到，iPhone X 為蘋果目前最熱賣的機型。Cook 也表示，今年第 3 季為蘋果歷史以來最強勁的第 3 季度，也延續了 4 個季度的雙位數營收成長。

蘋果第 3 季財報顯示：

營收年增率為 17%，至 533 億美元，高於分析師預測的 523.4 億美元。

每股純益 EPS 年增率為 40%，至 2.34 美元，高於分析師預測的 2.18 美元。

iPhone 銷量為 4130 萬隻，低於分析師預測的 4179 萬隻。

蘋果的服務事業群包括 App Store、Apple Care、Apple Pay、iTunes、和雲端服務在內的所有類別。該部門也早已在幾個季度前超越了 iPhone 的營收成長速度，上季該部門年增率也達雙位數。

蘋果服務與軟體事業群第 3 季度營收為 95.5 億美元，超過分析師預估的 92.1 億美元，同時營收也以連續 12 個季度成長。

蘋果第 3 季財報細項：

iPhone 平均銷售價格 (ASP) 為 724 美元，高於分析師預測的 693.59 美元。(高於第 2 季的 728.30 美元，但低於第 1 季的 796.42 美元)。

現金流大約持平，較去年同期減少了 1.95 億美元，至 202.89 億美元。

大中華區營收為 95.5 億美元，年增率為 19%。

美國營收為 245 億美元 (年增 20%)、歐洲為 121 億美元 (年增 14%)、日本為 38 億美元 (年增 7%)、其他亞洲為 31 億美元 (年增 16%)。

iPad 營收年增下滑 5% 至 47.4 億美元。

Mac 電腦營收年增下滑 5% 至 53 億美元。

蘋果展望其第 4 季度，也是傳統上推出新 iPhone 機型的季度。該公司通常會在本季度 (第 4 季度) 末推出新的 iPhone，時間大約落在 9 月中旬。

蘋果這季 (第 4 季) 財報預測：

營收落在 600 億美元至 620 億美元之間，華爾街預計 594.7 億美元。

毛利落在 38% 至 38.5% 之間。

在股利部份，蘋果上一季 (第 3 季) 回饋股東大約 250 億美元，其中包含了 200 億美元的庫藏股。這季的股利為每股 0.73 美元，與 8 月 16 日發放。